Wenn die Luzerner besser jassen könnten, wäre Adrian Bolzern, Zirkuspfarrer und Priester in Aarau, nie in der SRF-Sendung «Top Secret» gelandet. Eigentlich hätte er schon im «Donnschtig-Jass» in Luzern bei Roman Kilchsperger zu Gast sein sollen. Daraus wurde nichts: Da die Luzerner Jasser in der Vorrunde verloren, kam die Sendung nicht zustande.

Als Pfarrer der Zirkusleute, Schausteller und Markthändler hat Adrian Bolzern in der ganzen Schweiz eine einzigartige Position – das SRF wollte ihn unbedingt für eine Sendung gewinnen. So wurde Adrian Bolzern (37) zu «Top Secret» eingeladen – die andere Sendung von Roman Kilchsperger (47). Heute Abend wird die Aufzeichnung mit Pfarrer Bolzern ausgestrahlt.

Kilchsperger und Pfarrer – auf diese Kombination darf man gespannt sein. «Roman hat mir gestanden, er hätte zuerst so seine Zweifel gehabt, ob das gut kommt», sagt Adrian Bolzern lachend. Unbegründete Sorgen, wie sich herausstellte. Sie hätten sich sehr gut verstanden, verrät Adrian Bolzern, der neben seinem Engagement als Zirkuspfarrer zu 50 Prozent im Pastoralraum Aarau angestellt ist. «Roman war extrem positiv und respektvoll gegenüber meinem Beruf und meinem Weg», sagt er. «Ich habe es als sehr angenehm empfunden.»

Wer in der Sendung mehr Sprüche geklopft hat, kann Bolzern nicht sagen. «Etwa ausgeglichen», schätzt der katholische Pfarrer, der am Schluss der Predigt immer einen Witz erzählt. «Ich glaube aber, Roman ist es nicht gewohnt, dass die Leute so kontern. Er fand: ‹Mich bräuchte es gar nicht, du kannst auch alleine weitermachen.›»

«Gott war auch hier dabei»

20 Familienmitglieder und Freunde begleiteten Adrian Bolzern in die Sendung. Hinter ihm sitzend, hätten sie ihm buchstäblich Rückhalt gegeben, sagt der Pfarrer. Ob auch Gott zugesehen hat? «Wenn wir glauben, dass er überall ist, dann war er auch hier dabei», sagt Bolzern. Es brauche aber auch Glück. «Es wäre kindlich zu meinen, Gott würde einem alles sagen.»

Adrian Bolzern weiss, dass er nicht dem traditionellen Bild eines Pfarrers entspricht. «Es gibt sicher Leute, die meine Teilnahme in ‹Top Secret› komplett daneben finden.» Doch für ihn sei es wichtig, authentisch zu sein. «Eine komische Frömmigkeit entspräche mir nicht. Ich bin einfach mich selbst.»

Mit dieser Einstellung ist er auch in die Sendung gegangen. Mit Vertrauen und ohne grosse Nervosität – Fehler gehören schliesslich zum Leben. «Die Quizsendung ist eine gute Parabel dafür, dass man auch Fehler macht. Man kann nicht alles wissen.» Adrian Bolzern spielt nicht für das eigene Sparkonto. Die Hälfte des Gewinns geht an die «Philipp Neri Stiftung» (Zirkusseelsorge), mit der anderen Hälfte organisiert Bolzern am 10. Juni ein Fest zu seinem 5-Jahr-Jubiläum als Priester.

Welchen Betrag er gewonnen hat, darf Bolzern nicht verraten. Nur so viel: «Ganz am Schluss waren ein sehr hoher und ein ziemlich niedriger Betrag im Rennen. Es wird also spannend.»