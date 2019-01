Die Urteile über das markante Kraftwerk-Türmli sind zum Teil vernichtend: Das Türmli habe seinen Zeitgeist ausgelebt, heisst es in Leserbriefen, da gebe es nichts Erhaltenswertes an diesem Bau und in zehn Jahren trauere ihm sowieso keiner mehr nach. Eine herbe Abrechnung mit einem Bau, der seit über 100 Jahren das Stadtbild prägt. Veränderung ist nichts Schlechtes, sie gehört zum Leben dazu, zum Aussehen einer Stadt sowieso. Aber Veränderung polarisiert. Immer. Bei prägenden Bauwerken sowieso. Und die Geschichte wiederholt sich: Ein einst stolzes Gebäude zerfällt über die Jahre oder steht im Weg, der Zeitgeist schreit nach Moderne, der Abriss wird besiegelt. Und dann, Jahre später, trauert man dem Bau plötzlich nach, mit nostalgisch verklärtem Blick. Weil das Alte doch nicht so wüst war wie damals empfunden. Weil es doch ein so prägendes Gebäude für die Stadt war. Oder weil sich der Zeitgeist schon wieder geändert hat und das Nachfolgeobjekt – damals der letzte Schrei – heute das Letzte ist. Wir haben einige Beispiele prägender Zeitzeugen zusammengetragen. Bauten, die heute fehlen, die im letzten Moment gerettet wurden oder deren Ersatz sich gelohnt hat. Immer unter dem Vorbehalt des Geschmackes. Und darüber lässt sich nicht streiten. Damals verflucht, wünschen sich heute viele die Kettenbrücke zurück

Kein anderes Bauwerk in Aarau wird wohl so innig vermisst wie die originale Kettenbrücke. Selbst heute noch, 70 Jahre nach der Einweihung der heutigen Brücke. Und auch wenn das Projekt «Pont Neuf» längst bewilligt ist, werden die Stimmen nicht leise, die eine optische Anlehnung an die einzig wahre Kettenbrücke wünschen. Kein Vergleich zu 1948: Damals war der Abriss für die Aarauer eine Erleichterung. Bereits seit 1885 galt für Fusstruppen ein Verbot, die Brücke im Gleichschritt zu überqueren. Ab 1907 durften Kavallerieoffiziere nicht mehr im Galopp oder Trab über die Brücke reiten. Und ab 1947 mussten überzählige Buspassagiere jeweils am Zollrain aus dem Postauto klettern und zu Fuss über die Brücke gehen. Die Brücke trug nicht mehr als ein Postauto samt 55 Passagieren. Werkhof: Die Berner holten ihn zu sich ins Museum

Obwohl es der letzte historische Werkhof einer Schweizer Stadt war, hatten Regierungsrat und Stadt kein Gehör für die Denkmalpfleger: Die Behörden sahen keinen Verwendungszweck für die historischen Holzbauten, eine Unterschutzstellung am Standort Aarau wurde abgelehnt. Die Anlage musste der Aarepark-Überbauung weichen. Gerettet wurde der fast 300-jährige Lagerschuppen: Er steht seit 2002 im Freilichtmuseum Ballenberg im Berner Oberland. Schützenhaus: Dank Referendum erhalten

Gebaut im Umfeld des glanzvollen Eidgenössischen Schützenfestes von 1924, war das heruntergekommene Schützenhaus im Scheibenschachen 2008 dem Abbruch freigegeben worden. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. 2018 wurde das – inzwischen denkmalgeschützte – Schützenhaus als schmuckes Quartier-Restaurant wiedereröffnet. Globus: Auf Pariser Chic folgten Beton und Glas

Unvergessen bleibt am französisch-eleganten Prachtbau an der Bahnhofstrasse vor allem eines: Die auf dem Dach montierte, von innen beleuchtete Weltkugel. Das 1902 gebaute Warenhaus machte 1986 dem heutigen Bau (Manor) Platz. Kahlschlag im Zentrum: «Müde Schuppen» fallen

1968 blieb im Aarauer Zentrum kein Stein auf dem andern: Der «Hirschen» am Graben (im Bild), das «Kohler»-Stübli an der Ecke Ziegelrain, die «Kanisius»-Buchhandlung in der Igelweid – alle machten sie modernen Einkaufszentren Platz. Heute stehen da Interdiscount, Coop und Denner. Historische Aufnahmen zeigen, was für einst stolze Häuser da verschwanden. Häuser, die man damals als «müde Schuppen» und «fragwürdige Sehenswürdigkeit» betitelte, weil man nach modernen Einkaufszentren gierte. Was diese Abbruch-Welle überlebte, ist unter anderem das Hübscher-Haus, die heutige Stadtbibliothek (dank einer Verschiebung um 54 Meter). Ein Haus, das sich heute wohl keiner anzutasten getraute. Sprecherhof – das gesprengte Wahrzeichen

Dieser Abriss eines Wahrzeichens ist der spektakulärste: Im März 2013 wurde der «Sprecherhof», der bei der Einweihung 1968 als «schön und zweckmässig» gepriesene Verwaltungssitz der «Sprecher & Schuh», mit 75 Kilogramm Sprengstoff in Schutt und Asche gelegt. An seiner Stelle steht heute der GastroSocial-Tower, dahinter wuchs aus den Brachen des Industriequartiers Torfeld Süd das Aeschbach-Quartier. Als Erinnerungsstück stehengeblieben ist die Aeschbach-Halle. Ein guter Ersatz. Rund um den Bahnhofplatz