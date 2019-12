Kettenbrücke: Darum kann die Hilfsbrücke noch nicht eröffnet werden

Sie steht da, als wäre sie fertig. Sie hat sogar schon die Markierungen für die Velo- und den Fussgängerstreifen. Wer genau hinsieht, entdeckt, dass der Hilfsbrücke auf der Südseite (Seite Altstadt Aarau) ein Spickel fehlt. Der Übergang von der Brückenplatte auf das Festland ist noch nicht fertiggestellt.

Weil das schon seit Wochen so ist, und weil im Bereich des Spickels kaum Fortschritte zu erkennen sind, schiessen die Spekulationen ins Kraut. Die Gerüchte gehen so weit, dass erklärt wird, die Ingenieure hätten falsch geplant, die Auffahrt zur Hilfsbrücke liege im Bereich des südlichen Widerlagers des «Pont Neuf», in der aktuellen Terminologie «Neue Aarebrücke».

Gab’s bei der neuen Kettenbrücke eine Planungspanne? Roberto Scappaticci, Projektleiter in der kantonalen Abteilung Tiefbau, verneint. Aber er gibt zu, dass alles etwas länger dauert als erhofft. Und dass die Fachleute aktuell am «Zentimeterlen» sind. Also am Ringen um den knappen Platz – auch, damit die Fussgängersicherheit während der eindreiviertel Jahre, in denen die Hilfsbrücke genutzt wird, möglichst gross ist.