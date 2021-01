«Keine weiteren Eingriffe in die Eigentumsrechte»: FDP ist alarmiert über das Ansinnen, private Bäume zu schützen

Jetzt wird die Diskussion über das Schicksal der Prachtsexemplare unter den Bäumen so richtig politisch. Etwa über die mutmasslich 200-jährige Eiche im Aarauer Gönhardquartier, die Anlass für die «petitio.ch»-Petition «Wertvolle Privatbäume schützen – jetzt!» war. Die Petition wird schon von über 200 Personen unterstützt.

Unter dem Titel «Keine weiteren Eingriffe in die Eigentumsrechte von Grundbesitzern» publizierte die FDP der Stadt Aarau gestern eine Medienmitteilung. Kernaussage: «Die FDP Aarau ist alarmiert über das Ansinnen, private Bäume unter Schutz zu stellen und damit die Rechte von Grundeigentümern noch weiter einzuschränken.»

Der Petition zum vorsorglichen Schutz von Bäumen fehle die Rechtsgrundlage, so die FDP. Die Partei lehnt die Petition ab: «Denn damit sollen letztlich ohne rechtliche Grundlage alle Bäume in privatem Eigentum im Sinne einer Übergangsbestimmung bis zum Vorliegen rechtskräftiger Vorschriften – so diese denn überhaupt kommen würden – vorsorglich ‹geschützt› werden.»