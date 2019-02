«Little Istanbul»: Die Reportage in der Aargauer Zeitung vom Dienstag über die Buchser Aarauerstrasse sorgte für Gesprächsstoff. Die einen finden, die Situation sei doch wirklich nicht so schlimm.

Andere wiederum machen sich Sorgen wegen der zunehmenden Gettoisierung. Zu Letzteren gehören die Brüder Philipp (62) und Raphael Schmid (59). Sie wohnen nicht in Buchs, sind aber mit ihrer Firma an der Aarauerstrasse 25 ansässig, haben dort ihre Büros.

Begonnen haben Schmids mit einem Radio- und TV-Handel. «Wir haben aber von Anfang an jeden Franken in Immobilien investiert», sagt Raphael Schmid. Seit 1996 leben sie nur noch davon. Die Brüder sind an der Aarauerstrasse grosse Liegenschaftsbesitzer. Es gehören ihnen die drei Gebäude Bäckerei Kaufmann (ehemals Schlapbach), Bäckerei-Kälte-AG (ehemals Kino Rio) und das Restaurant Frohsinn. Insgesamt 3700 Quadratmeter.