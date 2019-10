Keine neue Kreisschulrätin in Buchs - Aarauer Resultate stehen noch aus

Dem Kreisschulrat Aarau-Buchs fehlt weiterhin ein Buchser Mitglied: Im ersten Wahlgang der Ersatzwahl für Nina Wütrich (SP) erreichte keine der beiden offiziellen Kandidatinnen das Absolute Mehr von 815 Stimmen. SP-Kandidatin Chrisoula Giata (47) – sie hat ihren Namen geändert, vorher hiess sie Giatas – erhielt 812 Stimmen, also drei zu wenig. SVP-Kandidatin Jasmin Maron (31) erzielte 774 Stimmen. Weitere Kandidaturen lagen nicht vor. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,7 Prozent. Der Zweite Wahlgang findet am 9. Februar 2020 statt. Wahlvorschläge müssen bis 30. Oktober, 12 Uhr, bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden.

Chrisoula Giata unterrichtet seit zwölf Jahren an der Bezirksschule Seengen (Sprachen). Zuvor war sie an allen Stufen der Volksschule, sowie am Gymnasium und als Erwachsenenbildnerin tätig. «Mir ist es wichtig, eine hohe Qualität der Schule zu gewährleisten, gleichzeitig aber behutsam mit den vorhandenen Ressourcen umgehen», sagt sie. Und: «Ich kenne die Bedürfnisse und Erwartungen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und die anspruchsvollen Aufgaben der Lehrpersonen.» Über ihre Familiensituation will sie keine Auskunft geben.

Jasmin Maron ist Vizepräsidentin der SVP Buchs und seit diesem Frühling Mutter einer Tochter. Als solche habe sie «ein grosses Interesse, die Kreisschule im Auge zu behalten», teilte ihre Partei mit. Maron hat ihre KV-Ausbildung beim kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport gemacht und kann laut SVP auf mehrere Jahre Berufserfahrung als Schulverwalterin einer grossen Aargauer Schule zurückblicken. Die letzten Jahre war sie administrativ in der Erwachsenenbildung tätig. Derzeit arbeitet sie, nach ihrem Mutterschaftsurlaub, im Verkauf, sucht aber wieder eine Stelle in der Administration.