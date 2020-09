Keine Fusion mit Aarau: Das sind die Sieger im weiterhin eigenständigen Suhr

Am Schluss überraschte beim Resultat vor allem die Deutlichkeit: Mit 1886 Nein (54,6%) zu 1568 Ja (45,4%) schickte das Suhrer Stimmvolk das Projekt Zukunftsraum bachab – oder jedenfalls ihre gewichtige Mitwirkung daran. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 62 Prozent.

Bei über 3500 eingereichten Stimmrechtsausweisen dauerte die Auszählung des Resultats entsprechend lange. Bei der Verkündung nach 12 Uhr gab sich Gemeindepräsident Marco Genoni zufrieden, da das Resultat «eindeutig und definitiv» sei. Anders als in den weiteren Zukunftsraum-Gemeinden ist in Suhr kein Referendum möglich. «Wir gelten als innovative Gemeinde mit vielen engagierten Personen. Ich denke, man wollte das Positive, das man jetzt hat, nicht aufgeben für etwas, was man noch nicht kennt», sagt er.