Die leidige Geschichte um die Tulpensitze am Bahnhof Aarau geht in eine weitere Runde. Aufmerksamen Pendlern ist nicht entgangen, dass immer mehr Sitze durch orange Pylonen ersetzt werden, vor allem vor dem Bahnhof-Haupteingang. Dabei hatte die Stadt doch schon vor Monaten angekündigt, dass man eine Ersatzlösung für die zu wenig robusten und ständig kaputten Tulpensitze suche und deshalb keine neuen mehr bestelle. Die grauen Zylinder, die besonders zwischen Aarauerhof und AKB anstelle der beschädigten Tulpen montiert wurden, dienten nur als Provisorium, damit niemand über einen Sockel stolpere, betonte Stadtbaumeister Jan Hlavica. Ebenso die Pylonen.

Das Problem: Die Vandalen waren schneller mit Zerstören als das Stadtbauamt mit dem Finden einer neuen Lösung. Denn als vor einigen Monaten zwischen Aarauerhof und Bahnhofgebäude eine Gruppe Tulpen zugunsten eines Veloständers entfernt wurde, hat der Werkhof die überzähligen Tulpen quasi als Ersatzteillager beiseitegeschafft. Wann immer ein weiterer Sitz beschädigt wurde, konnte er so repariert oder ersetzt werden. «Wir haben damit gerechnet, so mehr Zeit zu gewinnen», sagt Stadtbaumeister Hlavica. Doch nun sind tatsächlich auch die Ersatzteile schon aufgebraucht. Und eine definitive Lösung ist noch nicht in Sicht. Die Stadt sucht zwar, in Absprache mit dem für den Bahnhofplatz zuständigen Architekturbüro, nach Alternativen zu den Tulpen und hat auch schon einige Möglichkeiten begutachtet. Überzeugt hat keine. Die Stadt ist auch keine einfache Kundin: «Der Bahnhofplatz ist ein Ort für alle und wir haben zu widersprüchliche Ansprüche», sagt Jan Hlavica. «Die neuen Sitzgelegenheiten sollen ein Hingucker sein, müssen aber auch pflegeleicht, vandalensicher und für alle Anspruchsgruppen gut benutzbar sein.» Insbesondere «Forära», das Forum für Ältere der Region Aarau, habe klare Vorstellungen bezüglich Benutzerfreundlichkeit.

Jetzt, da aufgrund der fehlenden Ersatzteile ein Tulpensitz nach dem anderen wegfällt, ist das Ersatz-Thema auf der Prioritätenliste der Stadt wieder weit nach oben gerutscht. «Wir hoffen, vor den Sommerferien eine neue Lösung finden zu können», sagt Hlavica.

