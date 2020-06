Kein Umzug, dafür offene Läden und Liefermenüs: So wird der «Maienzug light»

Auch wenn es zu erwarten war: Die Absage des Maienzugs 2020 ist für viele Aarauer eine grosse Enttäuschung. Schon früh hatte der Stadtrat deshalb verlauten lassen: Der 3. Juli soll trotz allem auch 2020 etwas Besonderes sein. Die Maienzugkommission habe verschiedene Aktivitäten in die Wege geleitet, sagt Kommissionspräsidentin und Stadträtin Suzanne Marclay-Merz. Am Morgen um 7 Uhr erklingen die traditionellen Böllerschüsse vom Alpenzeiger. Das Carillon-Glockenspiel wird zu hören sein. Altstadt- und Bahnhofstrasse sind beflaggt, die Blumenfrauen und Blumengeschäfte schmücken 41 Objekte – Brunnen zum Beispiel, aber auch die AARAU-Buchstaben vom Turnfest, die neu an der Entfelderstrasse stehen.

Ein Novum: Läden sollen offen haben

Der Maienzug ist kein offizieller, gesetzlich verankerter Feiertag. Dennoch geben normalerweise viele Firmen ihren Angestellten frei; und die meisten Läden in der Stadt sind geschlossen. Dieses Mal soll das anders sein: «Aufgrund der Absage des Maienzugsprogrammes sind sowohl die Läden als auch die Gastronomen eingeladen, am 3. Juli zu öffnen», sagt Suzanne Marclay. Die Maienzugkommission hatte angeregt, dass Gastronomen Hand bieten für ein «Stay at home»-Bankett. Vom «Schützen» kann man sich beispielsweise ein Menu zum Aufwärmen nach Hause liefern lassen: Coleslaw-Salat, Geschnetzeltes an Champignonsauce und Kartoffelstock; also praktisch das traditionelle Bankett-Menu. Ein Halbliter Küttiger Blauburgunder ist im Preis von 40 Fr. inbegriffen. «Wir erhoffen uns, dass die Maienzüglerinnen und Maienzügler den Tag so in privatem, kleinen Rahmen begehen und gleichzeitig das lokale Gewerbe unterstützen», sagt Suzanne Marclay.

Einzelne Gastronomen, etwa Alex Crivaro mit seinen Betrieben in der Altstadt oder das Restaurant Weinberg, haben bereits eigene Brunches, Apéros und Bankette angekündigt. Der «Weinberg» hat auch kurzerhand ein «azTon»-Konzert organisiert – die Band würde normalerweise am Vorabend in der Vorderen Vorstadt spielen.