Kein «Musig i de Altstadt»: Aarauer Festival abgesagt

Am 28. und 29. August wird keine Musik in der Altstadt zu hören sein – das Festival «Musig i de Altstadt» (MidA) ist abgesagt. 2021 sollen die Gassen wieder erklingen: am 27. und 28. August 2021.

Die Organisatoren schreiben in einer Medienmitteilung. «In den Frühlingsmonaten findet die Finalisierung der Finanzierung statt. In Anbetracht der schwierigen und unberechenbaren finanziellen Situation, in welcher viele Kleinunternehmen und die MidA-Gastropartner sich zurzeit befinden, ist eine weitere Sponsorenakquise nicht realistisch und auch nur bedingt angebracht. Die Projektleitung kann unter diesen Umständen nicht guten Gewissens mit der Planung weiterfahren und sieht aus ihrer Verantwortungsposition heraus keinen anderen Weg, als schweren Herzens das Festival 2020 abzusagen.»

Die MidA-Organisatoren schreibe weiter. «Stand heute wird die Projektleitung alles daran setzen, bereits gebuchte Bands und getätigte Vereinbarungen auf das Jahr 2021 zu verschieben und damit die bisher geleistete Arbeit aufrecht zu halten. Es ist allen Beteiligten ein grosses Anliegen, im 2021 wieder mit einem Musig i de Altstadt, die Aarauer Gassen zum Klingen zu bringen.»

Die Bilder von "Musig i de Altstadt" 2019: