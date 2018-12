Zoe zögert. Skeptisch blickt sie auf die Rampe, mit ihren grossen, dunklen Augen, reckt den Hals, bläht die Nasenflügel. Aber nein, sie will nicht. Da nützt auch das aufmunternde Muhen ihrer Kolleginnen nichts, nicht das Locken ihrer Besitzer. Aber Zoe steht im Weg, die hinter ihr wollen raus. Und so nützt nur ein beherzter Griff ans Halfter, ein lautes «Heja». Und Zoe nimmt einen Satz. Dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Aufregung. Ruhig trotten Zoe und ihre Kolleginnen in den Laufstall, schnuppern mal da, mal dort. Aber ausser dem Schnaufen, den Kaugeräuschen der andern ist nichts zu hören. «Unglaublich, wie ruhig es ist», flüstert Marianne Geier in diese andächtige Stille. «Da spürt man, dass die Tiere Familienanschluss haben. Diese Gelassenheit kommt nicht von ungefähr.» Und Ueli Geier steht in seinem grauen Kittel und auf einen Schaber gelehnt da, schaut zu, wie die Helfer draussen die angekommenen Kühe mit dem Hochdruckreiniger sauberspritzen, und sagt: «Jetzt kommts gut.»

Es ist Zügeltag in Küttigen. Kein gewöhnlicher, keiner mit nur einem in Schachteln verpackten Haushalt, keiner mit nur Sack und Pack, keiner mit nur Kindern und Haustieren. In Küttigen zog letzte Woche eine Bauernfamilie mitsamt ihrem ganzen Hof um. Mitsamt 31 Milchkühen und fünf Kälbern, einem Pferd, einer Katze und einem Hund kommen die Oswalds – das sind Vater Christian (49), Mutter Vroni (46) und die drei Kinder Céline (21), Sämi (20) und Jonas (14) – aus dem bernischen Ursenbach im Oberaargau nach Küttigen. Dazu kommen 46 Rinder, die bereits seit einigen Monaten auf dem Hof sind, 25 davon eigene, 21 sind Aufzuchtsvertragsrinder. Eine Geschichte zum Vergessen Eineinhalb Jahre zuvor, im Frühjahr 2017, am Rande eines Gesprächs: Ueli Geier spricht von Sorgen, die ihn plagen, von Zukunftssorgen. Denn eigentlich müsste er nicht mehr arbeiten, er hat das Pensionsalter erreicht. Doch ihm fehlt ein Nachfolger. Von den drei Töchtern will keine den Betrieb übernehmen, auch die Kinder von Bruder Hans und Schwägerin Brigitte nicht, das ist seit Jahren klar. Eine Nachfolgelösung, die schon fast schon in Griffnähe gewesen ist, hat sich im Winter zerschlagen, im letzten Moment, nach zwei Jahren Vorbereitung. Ein herber Schlag für die beiden Betriebsleiterfamilien, die den Hof mit insgesamt 46 Hektaren seit 1982 führen – den Hof, der seit 1923 in Familienbesitz ist. «So eine Absage tut weh», sagte Ueli Geier damals. Alles war wieder da. Der Druck, die Unsicherheit, die Sorgen, die Perspektivlosigkeit. Alles zurück auf Feld 1. Über die Vermittlung des Bauernverbands kommt der Kontakt mit der Familie Oswald zustande. Ursprünglich aus Näfels in Glarnerland sind die Oswalds schon einmal mitsamt dem ganzen Hof umgezogen. Und auch sie sind eben arg durchgeschüttelt worden von einer Übernahmegeschichte, die sich nach fast sieben Jahren im letzten Moment zerschlagen hat, einer Geschichte zum Vergessen.

Aargauer Betriebe kranken an Überalterung Seit 1980 hat sich die Anzahl Bauernbetriebe in der Schweiz auf heute rund 51 600 mehr als halbiert. Das gleiche Bild zeigt sich auch im Kanton Aargau: Waren es 1980 noch 6366 Betriebe, sind es heute 3256. Der mit knapp 40 Prozent allergrösste Teil dieser Betriebe wird von Landwirten im Alter zwischen 50 und 59 Jahren betrieben, der Anteil bei den über 60-Jährigen liegt bei knapp 23 Prozent aller Aargauer Betriebe, «wie in der ganzen Schweiz haben wir auch im Aargau ein Überalterungsproblem», sagt Sandra Helfenstein vom Schweizer Bauernverband. Bei der Nachfolgesuche erschwerend dazu kommt im Aargau das Problem der vielen und gut bezahlten ausserlandwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkeiten. «In solchen Gebieten ist die Suche nach einer Betriebsnachfolge noch schwieriger, als sie generell schon ist», so Helfenstein.

Nach Ostern treffen sich die beiden Familien Geier und die Oswalds in Küttigen auf dem Hof, es schneit wie verrückt, und statt über die verschneiten Felder zu stiefeln, setzen sie sich in die warme Stube, und das ist gut. «Die Chemie hat von Anfang an gestimmt», sagt Ueli Geier. Nach einem Gegenbesuch in Ursenbach und nach kurzer Bedenkzeit ist der Fall für die Familien Geier klar. In Christian und Vroni Oswald haben sie die richtigen Nachfolger für den Hof gefunden. Stall erst Stunden vorher fertig Und jetzt sind sie wirklich da, die Oswalds, eineinhalb Jahre nach dem ersten Treffen. Die Tiertransportlastwagen sind leer, ein Aufstehen um 3.15 Uhr und zwei Fahrten hat es gebraucht, um alle Tiere herzubringen. Jetzt stehen sie da, schnobern im Grünzeug, schnuppern an Gestänge und Plastikvorhängen, ganz ruhig, obwohl alles neu ist für sie. In all der Gelassenheit sticht zwei der Hafer; mit wilden Bocksprüngen hopsen sie durch den Stall. Vroni Oswald lacht, Machtkämpfe seien das. Im Grunde sei die Rangordnung innerhalb der Herde ja klar. «Aber man kann ja mal die Gelegenheit ergreifen und probieren, ob mit einer kleinen Rangelei ein Aufstieg in der Rangordnung möglich ist.» Erst Stunden vor dem Einzug ist der neue Laufstall fertig geworden. Hell ist er, geräumig, mit über 50 Liegeplätzen, computergesteuerten Futteranlagen und – der ganz grosse Stolz aller – einem Melkroboter. «Da können die Kühe reinmarschieren, wann immer ihnen danach ist», sagt Christian Oswald. Ein Halsband mit Chip regelt, dass die Kuh nicht zu oft gemolken wird und dass sie während des Melkens genau die richtige Ration Kraftfutter bekommt. Eine Kuh nach der anderen wird in den Roboter geführt, um ihn kennen zu lernen. Tage darauf haben bereits alle das System begriffen. Drei Tage nach dem Umzug. Die drei Paare sitzen in der Küche, bei Kaffee und Kuchen. Ein erster Moment, um in dieser strengen Zügelwoche durchzuatmen. Eben ist ein Kollege aus Ursenbach vom Hof weggefahren, er hat noch Futtervorräte vom alten Hof gebracht. Und noch immer sind da Werkzeuge und noch mehr Vorräte, die hergebracht werden müssen. Vom Wohnhaus, in dem sich die Schachteln stapeln, ganz zu schweigen. «Es hört nicht mehr auf mit Zügeln», ächzt Vroni Oswald gespielt gequält. Denn noch immer mag sie lachen und scherzen. Selbst der Kuchen ist selbst gebacken.