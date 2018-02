Sie schleichen mit ihren Gästen um dunkle Ecken, tappen durch enge Eh-Gräben und steigen in kalte Verliesse. Sie wissen, wo der Henker hauste und wo der «Bestatter» über Leichen stolperte.

Und sie wissen, wohin Frauen vor Männer flüchteten, und welche Halden-Bewohnerin nach dem Zweiten Weltkrieg so gut geschäftete, dass sie sich als erste eine eigene Badewanne leisten konnte.

Sie, das sind die elf Stadtführerinnen und drei Stadtführer vom Tourismusbüro «aarau info». Und was sie über Aarau zu sagen haben, interessiert. In 780 Führungen haben sie letztes Jahr rund 10 200 Personen die Stadt gezeigt.

Gefragt sind längst nicht mehr nur die klassischen Führungen, wie beispielsweise der Altstadtrundgang oder die Turm-Führung. «Der Trend geht immer mehr in Richtung massgeschneiderte Stadtführung», sagt Agnes Henz, zuständig für die Aus- und Weiterbildung des Stadtführerteams.

Das heisst, dass der Kunde vermehrt eine individuelle Route, ein eigenes Thema oder Referat oder gar ein Quiz wünscht. «Wir haben beispielsweise immer wieder hiesige Unternehmen, die eine Führung zu ihrer eigenen Firmengeschichte wünschen», sagt Agnes Henz.

Das bedeutet für das Stadtführerteam viel Engagement. «Ein ‹gibts nicht› gibts bei uns nicht, wir machen alles möglich», sagt Esther Schmid, Leiterin von aarau info. Recherchen und Archiv werden zentral geführt und sind inzwischen so gross, dass Spezialführungen problemlos gestemmt werden können.

Der einzige Nachteil der individuellen Führungen: Sie schlagen auf die nackten Zahlen in der Statistik. Die Rekordzahlen von 2016, als über 13 000 Personen eine der 850 Führungen buchten, konnten nicht gehalten werden.

Den Grund für das leicht geringere Interesse an den Führungen sieht Esther Schmid in erster Linie in den Grossveranstaltungen, die 2017 weniger zahlreich waren als in anderen Jahren. «Trotz leichtem Rückgang ist der Arbeitsaufwand für die massgeschneiderten Führungen aber grösser», sagt Agnes Henz.

Kein Auslaufmodell

Dem Team von aarau info geht nicht nur dank der Stadtführungen die Arbeit nicht aus. Denn während andere Branchen unter dem Online-Geschäft ächzen, spürt das Tourismusbüro keinen markanten Rückgang.

«Entgegen dem globalen Trend konnten wir den Verkauf von Veranstaltungstickets sowie Billetts und Abos für den öffentlichen Verkehr sogar halten», sagt Esther Schmid. Den Grund für die anhaltende Nachfrage sieht sie einerseits in der Skepsis gegenüber der Technik und dem Bedarf nach individueller Beratung.

«Andererseits gibt es viele insbesondere junge Kunden, die keine Kreditkarte besitzen und deshalb die Tickets nicht online bestellen können.» Ein Auslaufmodell sei das Tourismusbüro deshalb noch lange nicht.

«Aktuell braucht es diese Dienstleistung mitten in der Stadt», sagt Esther Schmid. Die Zahlen geben ihr recht; insgesamt haben 2017 über 16 000 Personen das Büro an der Metzgergasse besucht.