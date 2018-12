Der Gemeinderat Suhr kommt dem nun nach und fordert als Baubewilligungsbehörde ein Ergänzungsgutachten von der Stadt Aarau (Keba) und der Platzgenossenschaft Brügglifeld. Konkret müssen an weiteren Punkten Messungen durchgeführt werden. Einzelne Einsprecher äussern sich gegenüber der AZ dahingehend, dass dies ein Beweis dafür sei, dass mit dem ersten Gutachten tatsächlich etwas nicht stimme.

Zwar gibt es bereits ein Lärmgutachten. Doch einige Einsprecher halten es für unvollständig, gar ein "Gefälligkeitsgutachten". So seien etwa nicht alle Lärmquellen erfasst worden, oder nicht zu den richtigen Zeiten oder nur in zu geringen Zeiträumen. Die Einsprecher fordern deshalb eine Korrektur des Gutachtens, damit sie es als objektive Grundlage akzeptieren können.

Anders sieht es der Vertreter der Bauherrin: «Der Gemeinderat Suhr will wohl sicher gehen, dass keine Angriffsflächen bestehen», so der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Die Verzögerung hat keine gravierenden Auswirkungen – derzeit gilt eine Übergangsbewilligung für drei Jahre, deren Frist stillsteht, wenn sich die definitive Bewilligung aufgrund von Rechtsstreitigkeiten verzögert. Allerdings weist diese provisorische Bewilligung ein paar Einschränkungen für den Sportbetrieb auf. Die Anlage könne nicht optimal genutzt werden, so Hilfiker. «Die Konsequenz wird sein, dass für die Gemeinden höhere Kosten entstehen.»

Das ganze Interview mit Aaraus Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker lesen Sie bei uns ab Sonntag.