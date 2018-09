Worum geht es? Schon seit längerem ist klar, dass sich Anwohner nicht nur an Geräuschemissionen stören, die direkt durch den Spiel- und Eislaufbetrieb bei der Keba entstehen. Sondern auch an Lüftungen, die als fünf sogenannte «Monoblocks» installiert sind.

Die Lüftungen, so hat die Keba AG stets argumentiert, seien für den Betrieb der Minergie-Baute zwingend notwendig. Ansonsten käme es über kurz oder lang zu «grösseren Bauschäden (insbesondere Feuchtigkeitsschäden)», heisst es im Verwaltungsgerichtsurteil. Der Einsprecher, ein Anwohner, moniert, man verletze mit den Lüftungen das Vorsorgeprinzip.

Dieses verlangt nicht nur die Einhaltung von Lärmgrenzwerten, sondern auch, dass ein Bauherr den Lärm so weit begrenzt, wie das «technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist». Ob das so ist? Der Gemeinderat will zu dieser Frage im laufenden, umfassenden Baugesuch der Keba ein Lärmgutachten. Es umfasst nicht nur die Eishalle samt Aussenanlagen und Lüftung, sondern auch die gesamte Fussballanlage Brügglifeld, die direkt daneben liegt.