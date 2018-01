Die SVP-Einwohnerratsfraktion hatte dem Stadtrat im Oktober diverse Fragen zum Verfahren gestellt. Dieser weist in seiner gestern publizierten Antwort sämtliche Verantwortung von sich beziehungsweise auf den Totalunternehmer Priora AG (wegen einer nichtbewilligten Lüftung) und auf die Keba-Betreiberin (wegen des Betriebs über die rechtskräftigen Betriebszeiten hinaus).

Konkret: «Der Stadtrat hat keine Kenntnis von allfälligen strafrechtlich relevanten Handlungen seitens früherer oder heutiger Mitglieder des Stadtrats oder Mitarbeitenden der Stadtverwaltung.» Denn für den Betrieb der Keba seien die Genossenschaft Keba Region Aarau und, ab Herbst 2016, die Keba Region Aarau AG zuständig gewesen – und nicht die Stadt oder der Stadtrat.

«Die Betreiberin hat die Anlage über die bewilligten Öffnungszeiten hinaus für die Vereine und den Unterhalt offen gehalten», gesteht zwar auch der Stadtrat ein. «In diesen betrieblichen Entscheid war der Stadtrat weder involviert, noch hätte er von diesem Entscheid Kenntnis haben müssen.»

Das ist insofern erstaunlich, weil Stadtpräsident Hilfiker – damals noch Stadtrat – stets eine leitende Funktion in der Betreibergesellschaft hatte. Er war Mitglied der Verwaltung in der Keba-Genossenschaft und Vizepräsident des Verwaltungsrats in der Keba AG. Präsident ist Heinz Zaugg.(NRO)