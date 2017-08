Anzeigen geht auch anonym

Nimmt die Staatsanwaltschaft anonyme Anzeigen überhaupt ernst? Offenbar ja. Nämlich dann, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt – beispielsweise um Verstösse gegen das Baugesetz. «Bei Antragsdelikten muss jedoch die geschädigte Person einen Strafantrag stellen, falls sie die Strafverfolgung wünscht, und das geht nicht anonym», sagt Fiona Strebel von der Aargauer Staatsanwaltschaft.

Wird im Fall Keba also jemand zur Rechenschaft gezogen? «Die Anzeige richtet sich gegen den Gemeinderat Suhr und gegen die Keba Aarau», so Fiona Strebel. Das Baugesetz sieht vor, dass natürliche Personen und nur in Ausnahmefällen juristische Personen belangt werden – also beispielsweise eher die Keba-Verwaltungsratsmitglieder als die Aktiengesellschaft. «Die Staatsanwaltschaft Aargau prüft aktuell die Zuständigkeitsfrage und ob sich aufgrund des in der Anzeige beschriebenen Sachverhalts allenfalls der Gemeinderat Suhr und/oder die Keba Aarau einer strafbaren Handlung schuldig gemacht hat», so Strebel weiter. Selbstverständlich, betont die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, gelte auch für Behörden die Unschuldsvermutung.