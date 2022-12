Keba Aarau Diese 85-jährige Aargauerin ist die wohl älteste Lehrerin auf dem Eis Die ehemalige Eiskunstlauf-Trainerin Erminia «Mia» Richner zeigt den kleinsten Hockeyspielerinnen und -spielern auf der Keba Aarau, wie man richtig Schlittschuh fährt.

Erminia "Mia" Richner aus Rupperswil (fürs Foto ohne Maske) steht mit 85 noch auf dem Eis. Marina Bertoldi

Sie musste sich entscheiden: Für die Klavierausbildung und den Eiskunstlauf zusammen blieb neben der Arbeit als Telefonistin zu wenig Zeit. Die Wahl fiel auf den Sport. «Rückblickend die richtige Entscheidung. Klavierspielen könnte ich wegen meiner Gelenkprobleme heute nicht mehr», sagt Erminia «Mia» Richner.

Auf dem Eis hingegen steht sie fast jeden Samstag: Die 85-jährige Rupperswilerin lehrt auf der Aarauer Keba die Jüngsten der Hockeyschule Argovia Stars, wie man auf den Kufen steht und sich bewegt. Es sei gut möglich, dass sie zurzeit die älteste Trainerin sei, die sich noch auf die Bahn wagt, sagt Mia Richner in der Garderobe der Aarauer Kunsteisbahn (derzeit nur für Junioren der Klubs bis 16 Jahre geöffnet) und schnürt den linken Schlittschuh enger.

Wegen des Wassers im Fussgelenk muss sie mehrmals nachjustieren. Auch das Knie macht Probleme. Für die 85-Jährige bisher aber kein Grund, aufzuhören:

«Ich habe den Plausch daran. Mein ganzes Leben hat sich auf dem Eis abgespielt.»

Morgens Maschinenzeichnerin, nachmittags Eislauftrainerin

Zum Eislaufen kommt Mia Richner als Kind in Bern eher zufällig: Damit die Tochter sich an den freien Nachmittagen nicht auf der Strasse herumdrückt, schickt die Mutter sie auf die Kunsteisbahn. «Dort beobachtete ich neugierig die Eiskunstläuferinnen und machte Sprünge und Pirouetten nach», erzählt sie. Schliesslich wird sie vom Eislaufverein angeworben.

Erminia "Mia" Richner aus Rupperswil in jungen Jahren auf dem Eis in Bern. zVg

Später nimmt sie als Kaderläuferin an Schaulaufen teil. Irgendwann heisst es von Seiten des Schlittschuhklubs, man könne sie nicht weiter fördern, erzählt Mia Richner. Auch, weil das Geld dazu fehlt. «Dann werde ich halt Trainerin», sagt sie sich. Sie sammelt Erfahrung in verschiedenen Klubs und erwirbt 1975 das eidgenössische B-Diplom für Leistungssport.

Nach der Heirat in den Aargau

Da ihr die Arbeit als Telefonistin zu monoton ist, macht sie zudem eine Zweitlehre als Maschinenzeichnerin. Anfang der 70er-Jahre lernt sie ihren heutigen Ehemann kennen. Beim Wandern auf dem Männlichen, nicht in der Halle. «Meine Freundin meinte, sie wolle einmal nicht auf dieses blöde Eis», erzählt Erminia Richner lachend.

1973 heiratet das Paar und zieht in den Aargau. Kurz darauf tritt Erminia Richner zwei Stellen an: bei der BBC (heute ABB) und beim Eislaufclub Wettingen. Sie arbeitet von sechs Uhr morgens bis zum Mittag als Maschinenzeichnerin und steht dann bis in die Abendstunden auf dem Eis. Zwischenzeitlich auch für den EC Aarau. Sie sei eine strenge Lehrerin gewesen.

Auch eine gefürchtete? «Ich glaube nicht. Wir hatten es ‹glatt› zusammen», so die ehemalige Eisläuferin. Heute lässt es die Sportlerin ruhiger angehen, kümmert sich mit ihrem Mann um die beiden Hunde und die Enten im Garten. Wenn es die Lage zulässt, unterrichtet sie einmal in der Woche eine Lektion Hatha Yoga. Mia Richner lächelt verschmitzt und sagt:

«Dann muss ich die Figuren vorzeigen. Das hält fit.»