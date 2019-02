Verfügt hat dies das Amt für Verbraucherschutz des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales. «Sollten von G. T. weiterhin Katzen gehalten oder in Obhut genommen werden, wird der Veterinärdienst diese auf Kosten des Tierhalters beschlagnahmen und an einem geeigneten Ort unterbringen», schreibt der Kanton in der Verfügung.

Gemäss Recherchen der AZ handelt es sich bei G. T. um einen kroatischen Secondo, der als Teenager in Buchs eingebürgert wurde. Was genau er getan hat, um sich ein Katzenhalteverbot einzuhandeln, ist unklar. Auf den konkreten Fall kann Alda Breitenmoser, Leiterin des Amts für Verbraucherschutz, nicht eingehen – aus Datenschutzgründen. Sie schreibt jedoch auf Anfrage: «Das Aussprechen eines Tierhalteverbots ist eine sehr einschränkende Massnahme für den betroffenen Tierhalter. Sie wird dann ergriffen, wenn andere Massnahmen zur Gewährleistung einer korrekten Tierhaltung nicht wirksam waren.»

Normalerweise erlässt der Veterinärdienst pro Jahr rund zehn Tierhalteverbote, wobei bei dieser Zahl alle Tierarten berücksichtigt wurden. Die Publikation im Amtsblatt – mit vollem Namen – ist jedoch nicht üblich. Breitenmoser: «Der Veterinärdienst des Kantons Aargau veröffentlicht solche Tierhalteverbote äusserst selten im Amtsblatt. Dieser Weg wird dann beschritten, wenn die Zustellung eines Tierhalteverbotes auf anderem Wege (Postzustellung bzw. persönliche Übergabe) wiederholt nicht möglich war.»

Mit der Publikation beginnt die Frist zu laufen, innert welcher sich der Betroffene gegen die Verfügung wehren kann. Läuft sie unbenutzt ab, wird sie rechtskräftig, und der Mann kann gebüsst werden, wenn er sich dem Katzenverbot widersetzt. (NRO)