Da wo sich schon seit längerem eine Altglas- und Weissblech-/Alu-Einwurfstelle befindet, werden nun auch drei Unterflurcontainer in den Boden eingelassen, in denen die offiziellen blauen Aarauer Kehrichtsäcke entsorgt werden können. Die neuen Einwurfbehälter schliessen sich, entlang der Kasinostrasse, südlich an die bestehende Sammelstelle an.

Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 16. Oktober, und dauern gemäss einer Mitteilung der Stadt drei Wochen. Die neuen Container dürften also etwa ab dem 7. November einsatzfähig sein.

Die Arbeiten können nicht ohne Behinderungen des Verkehrs vorgenommen werden. Auf dem betroffenen Abschnitt zwischen der Einfahrt ins Kasino-Parking und der Igelweid wird die Kasinostrasse daher, wie es in der Mitteilung heisst, «mit der nötigen Verkehrssignalisation, einseitig gesperrt». Tangiert sind von den Bauarbeiten auch die Motorradabstellplätze direkt südlich der erweiterten Unterflursammelstelle. Motorräder dürfen deshalb während der Bauzeit beim Fahrradparkplatz Igelweid abgestellt werden. (uw)