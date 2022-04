Kantonsspital Aarau «Ich jage das Spital in die Luft»: Bombendroher aus Bern ist nun verurteilt Im vergangenen Februar drohte ein Mann aus Bern, im Kantonsspital Aarau eine Bombe zu zünden, sollte er nicht 200'000 Franken erhalten. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Vergangenen Februar drohte ein Anrufer, das Kantonsspital Aarau in die Luft zu jagen. Claudio Thoma

«Ig wott hüt zobe zwöihunderttuusig Franke ha, wenn nid, jagi das Spital i d Luft.» Mit diesen Worten drohte ein 41-jähriger Mann im vergangenen Februar einer Telefonistin des Kantonsspital Aarau. Diese Drohung hat nun ernste Konsequenzen, wie Medinside berichtet.

Für die Richterin handelte es sich bei diesem Anruf um versuchte Erpressung. Der Beschuldigte habe eine Grenze überschritten. «Der Anruf war nichts anderes als eine Bombendrohung», sagte sie.

Telefonistin nahm die Drohung nicht ernst

Die Telefonistin des KSA habe jedoch bereits während des Gesprächs gemerkt, dass die Drohung nicht ernst sei. Die Frau, die seit über 30 Jahren in diesem Job arbeitet, konnte den Mann zwar beruhigen, musste den Vorfall aber dem Sicherheitsdienst melden.

Der Drohung ist ein Streit mit dem Spital-Sicherheitsdienst vorausgegangen. In der Folge wurde der Mann gegen seinen Willen fürsorgerisch in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Am Tag des Anrufs habe er die Rechnung für den Aufenthalt erhalten. Der Mann wollte laut eigenen Aussagen eine Genugtuung und Schadenersatz.

Pflichtverteidiger blitzt vor Gericht ab

Der Pflichtverteidiger des Mannes wies den Erpressungsversuch vor Gericht zurück. Das zeige sich bereits daran, dass die Mitarbeiterin des Spitals die Drohung nicht ernstgenommen habe. Und dass das Spital keine weiteren Vorkehrungen angeordnet hat, etwa eine Evakuierung.

Die Richterin liess diese Argumentation nicht gelten und verurteilte den Angeklagten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten.