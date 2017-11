Er ist 72 Jahre alt, sieht erstaunlich vif aus. Denn bei ihm wurde der bei Männern äusserst seltene Brustkrebs entdeckt, den er «radiologisch, mit einer harten Operation und noch einigen Nachgefechten hoffentlich für immer besiegt habe», wie sich Silvio Bircher mit nachdenklicher Miene ausdrückt. 30 Jahre war er Politiker (Grossrat, parallel dazu Einwohnerratspräsident, Nationalrat, Regierungsrat), dann stoppte er aus erwähntem Grund die politische Karriere, schaltete mehrere Gänge tiefer, war etwa noch Coop- und SBB-Verwaltungsrat, aber auch ehrenamtlich 14 Jahre Präsident des Wildparks Roggenhausen.

Bircher ist im Vorschulalter in der Aarauer Telli aufgewachsen. Als Sohn eines Kraftwerksangestellten (damals EWA, heute IBAarau). Später spielte er in einem der spektakulärsten Immobiliengeschäfte, die der Kanton Aargau je getätigt hat, eine zentrale Rolle: als Präsident einer nichtständigen Kommission des Grossen Rates. Seine Stimme hatte besonderes Gewicht, weil die Abstimmung im Grossen Rat mit einem 82:82-Patt endete und Silvio Bircher zusammen mit dem Parlamentspräsidenten im April 1976 den Ausschlag gab, dass der Kanton das Telli-Hochhaus kaufte. Ein damals höchst umstrittener Entscheid, ohne den man sich heute die kantonale Verwaltung kaum mehr vorstellen könnte.

«Ein Glücksfall»

«Rückblickend betrachtet war das ein Glücksfall», erinnert sich Silvio Bircher. Das Telli-Hochhaus, mit 85 Metern das höchste im Kanton, beherbergt das Finanzdepartement mit dem kantonalen Steueramt. Ursprünglich waren neben den vier Wohnzeilen («Staumauern») drei solche Türme geplant, realisiert worden ist nur einer, weil die Generalunternehmung Horta wegen der Baukrise nach dem Ölschock 1973 ins Schlingern geraten war und schliesslich 1976 untergegangen ist.

Silvio Bircher gehörte dem Grossen Rat seit 1969 an. Beruflich war er Chefredaktor des «Freien Aargauers», der Tageszeitung der Sozialdemokraten. Im Frühling 1974 übernahm er das Präsidium einer 15-köpfigen, nichtständigen Kommission, die sich mit dem Projekt eines Neubaus für die kantonale Verwaltung befassen sollte. «Der Kanton zahlte damals jährlich über drei Millionen Franken Miete für Büros, die in 35 Gebäuden in der ganzen Stadt verteilt waren», erinnert sich Bircher.

Von der «Telli» war noch nicht die Rede. Der damalige Baudirektor Jörg Ursprung (SVP) wollte einen Neubau im Buchenhof in unmittelbarer Nähe des AEW-Hochhauses realisieren. Die Baukosten hätten Grössenordnung 40 Millionen Franken betragen, eine Summe, die vielen Kommissionsmitgliedern sehr hoch erschien.

Erstes Angebot bei 26 Millionen

Die Diskussionen hatten kaum richtig begonnen, als die Horta in der zweiten Hälfte 1974 an die Regierung gelangte und das Telli-Hochhaus zum Kauf anbot. In einer ersten Offerte für 26 Millionen Franken. Anderthalb Jahre später zahlte der Kanton rund 18 Millionen Franken und investierte 3,75 Millionen in dringende Sanierungsarbeiten. Das eben erst gebaute Hochhaus, in dem sich vor allem Horta-Büros befunden hatten, war nicht dicht, und es gab Lüftungsprobleme. Mit dem Erwerb des Hochhauses erhielt der Kanton zudem ein Kaufrecht für das Grundstück, auf dem in den Achtzigerjahren das Polizeikommando errichtet wurde.

Dies alles kann Bircher seinem Kommissionsreferat entnehmen. Er ergänzt, dass es ein gewaltiges Seilziehen und viele Interventionen um die Schaffung eines zweiten, grossen Verwaltungsstandortes gegeben habe. «Was die Zeit anbetrifft, habe ich mich etwas verrechnet», erinnert sich Bircher. Erst in der Endphase ging es sehr rasch. «Für die Politik völlig unüblich schnell», so Bircher. Eine wichtige Rolle spielte dabei, dass am 1. April ein neuer Finanzdirektor, Kurt Lareida (FDP), seine Tätigkeit aufnahm.

Die Endphase des Krimis um die Telli dauerte nicht einmal einen Monat. Im Regierungsrat waren die «Buchenhof»-Anhänger unterlegen. Die Regierung unterbreitete am 29. März 1976 eine Botschaft zum Kauf der «Telli». Doch in Birchers Kommission konnten die «Buchenhof»-Befürworter einen Erfolg verbuchen: Diese sprach sich mit 8:5 (bei 2 Enthaltungen) gegen die «Telli» aus. Danach kippte die Regierung und schloss sich der Kommissionsmehrheit an. Das Baudepartement, es favorisierte immer noch den «Buchenhof», brachte aus taktischen Gründen weitere Standorte ins Spiel. Etwa im Bereich der Kaserne.

Es kam der alles entscheidende Dienstag, 24. April 1976: Am Morgen debattierte der Grosse Rat stundenlang über das Eintreten, das er mit 96:78 Stimmen beschloss. Über Mittag versuchte das gegnerische Lager in den Beizen Boden gutzumachen. Es folgte die Detailberatung. «Eine homerische Debatte mit weit über zwanzig Rednern», erinnert sich Bircher. Es sei etwa darum gegangen, ob man den Kredit dem Volk vorlegen wolle, was mit 92:47 Stimmen abgelehnt worden sei.

Lareida sagte den Grossräten in seinem Schlusswort: «Ich wünsche Ihnen einen guten, für das Aargauer Volk richtigen Entscheid.» Um 16.50 Uhr, kurz vor Sitzungsende fiel er: mit 84 zu 82 Stimmen.

Arbeitsplätze gerettet

Silvio Bircher ist überzeugt, dass der Kauf richtig war. Auch weil dank der kantonalen Millionen viele Jobs gerettet werden konnten. Denn in der Region bangten viele Kleingewerbler um ihre Existenz, weil sie wegen des Horta-Konkurses auf Geld warteten. Und die Zukunft des Telli-Quartiers hätte düster ausgesehen. «Die Horrorvorstellung war, dass aus dem Hochhaus und allenfalls dem Einkaufszentrum Ruinen geworden wären», sagt Bircher. Dass er, der als kleiner Bub in der Telli auf den damaligen Äckern Kartoffeln aufgelesen hatte und fasziniert dem Papagei in der damaligen Quartierbeiz zugeschaut hatte, beim Hochhaus-Kauf eine zentrale Rolle spielen konnte, erfüllt den 72-Jährigen mit einer besonderen Genugtuung.

