Wo genau der Streifen zu liegen käme, bleibt eine offene Frage. «Zwischen AKB und NAB» ist jedenfalls keine Option, da sich die beiden Bankinstitute nicht gegenüberliegen. Vielmehr müsste der Streifen östlich oder westlich der Einmündung Bankstrasse auf der Banhofstrasse markiert werden: also entweder zwischen AKB und «Penny Farthing» oder zwischen NAB und Pestalozzischulhaus.

Kein Streifen weit und breit

Wo liegt das Problem? – Fakt ist, dass es auf einem Abschnitt von 230 Metern Länge, zwischen Kasinostrasse und Post, keinen Fussgängerstreifen gibt. Die bestehenden Streifen sind mit Ampelanlagen bestückt. Vor den Ampeln auf Höhe Kasinostrasse warten Fussgänger mitunter recht lange, vor jener bei der Hauptpost noch länger. Und um von der Stadt her zu diesem Übergang zu gelangen, muss man oft schon beim Queren der Poststrasse vor einer Ampel warten. Die Unterführung von der UBS her in Richtung Bahnhof gibt es seit der Neugestaltung von Bahnhofstrasse und Bahnhofplatz nicht mehr. Ein wenig fussgängerfreundlicher geworden ist die Ampelsteuerung in den vergangenen fünf Jahren: Die längsten Wartezeiten liegen mittlerweile bei rund anderthalb Minuten. 2014 wurde einerseits die Busspur aufgehoben, doch auf der andern Seite geniesst der öffentliche Verkehr Priorität. Sprich: Umso mehr Busse auf der Bahnhofstrasse gerade unterwegs sind, desto länger warten die Fussgänger vor den Ampeln.

Querungshilfe für Fussgänger

Was die Petitionärin mit dem «unkontrollierten» Überqueren der Bahnhofstrasse meint, ist die Nutzung des durch zwei gestrichelte Linien gekennzeichneten Mittelstreifens, der 2014 im Zuge der Busspur-Aufhebung auf dem fraglichen Abschnitt geschaffen wurde. Dabei handelt es sich um eine Querungshilfe, die es Fussgängern erlaubt, erst einmal die eine Fahrspur zu queren und in der Mitte dann eine Lücke im Verkehr auf der andern Spur abzuwarten. Vortritt haben sie gegenüber dem Strassenverkehr aber, anders als auf dem Fussgängerstreifen, nicht.

Eines lässt sich kaum wegdiskutieren: Zwischen Aargauerplatz und Bahnhof ist die Bahnhofstrasse eine Kampfzone, in der die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer abwechselnd bevorzugt werden: Bei der Ampelsteuerung hat der Bus Vorrang, beim Aargauerplatz, auf dem Fussgängerstreifen vor dem McDonald’s der Fussgänger. Weil es hier keine Ampel, aber viele die Strasse querende Fussgänger gibt, staut sich regelmässig der Verkehr, mittendrin der Bus. Zwischen Kasinostrasse und Poststrasse geht der Verkehr auf der Strasse vor. Je nach Verkehrsaufkommen haben es hier unter Umständen weniger mutige als Fussgänger trotz Querungshilfe schwer.