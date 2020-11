Kahlschlag bei Vögele Shoes: So steht es um die Filialen im Westaargau

Im Oktober hatte der Schuhhändler Karl Vögele AG angekündigt, dass 60 der 160 Schweizer Filialen geschlossen werden sollen. Mittlerweile ist klar, welche es in den Regionen im Westaargau trifft. Laut Max Bertschinger, CEO von Vögele ­Shoes, bleiben die Vögele-Filialen Aarau, Lenzburg und Unterentfelden regulär geöffnet. Das gelte auch für die Filiale Oftringen – «Sie wurde erst kürzlich entlang des neuen Store-Konzepts umgebaut und erfolgreich wiedereröffnet», so Bertschinger.

Pech hat das Wynental: «Wir sind gezwungen, die Filiale Reinach per August 2021 zu schliessen», sagt der CEO. Dies «unter anderem wegen zurückgehender Frequenzen, nicht zuletzt im Zuge der Covid-Krise». Max Bertschinger weiter: «Vögele Shoes will sich künftig noch stärker auf Top-Lagen konzentrieren und sich dem veränderten Konsumverhalten, das auch mehr und mehr in Richtung ­Omni-Channel – sprich: eines perfekten Zusammenspiels von Online- und stationärem Handel – geht, anpassen.»

Discount-Vertriebskanal «Bingo» wird ganz eingestellt

Eine Top-Lage ist indes noch keine Garantie, dass der Laden offen bleibt, wie man am Beispiel der Filiale an der Badener Badstrasse – mitten in der Fussgängerzone – sieht. Sie wird ebenfalls geschlossen. Gegenüber dem «Badener Tagblatt» sagte der CEO allerdings, das liege daran, dass der Besitzer der Liegenschaft eine Umnutzung der Ladenfläche plane.

Den Discount-Vertriebskanal «Bingo» stellt die Karl Vögele AG ganz ein. Die beiden Bingo-Filialen in der Region werden geschlossen; Oberentfelden geht schon per Januar 2021 zu, Gretzenbach SO per Juni 2021. «Die Bingo-Shoe-Discount-Filialen werden aufgegeben, weil sie nicht mehr ins neue strategische Konzept der Karl Vögele AG als modernes Familien-Schuhgeschäft passen», so CEO Bertschinger.

Die Karl-Vögele-Gruppe gehört seit dem Juni 2018 mehrheitlich zur polnischen CCC Group.