«Der Rest ergibt sich dann»

Nach der Matur im Sommer wartet erst einmal die Rekrutenschule auf den Neo-Einwohnerrat. Anschliessend will Zinniker Rechtswissenschaften studieren – in Bern oder in Zürich. An beiden Universitäten habe es ihm beim Schnuppern gut gefallen, sagt er. Und was sind seine persönlichen Ziele in der Politik? Er ist ja «erblich vorbelastet». Sein Vater und schon sein Grossvater väterlicherseits schafften es in den Aarauer Stadtrat, der Grossvater mütterlicherseits sass ebenfalls schon im Einwohnerrat. «Ich schaue jetzt erst einmal, wie es im Einwohnerrat ist», antwortet der 19-Jährige. «Der Rest ergibt sich dann. Ob ich Lust auf mehr habe, sehe ich später.»

Seit rund einem Jahr ist Zinniker FDP-Mitglied. Politisch interessiert, sagt er, sei er schon mit 15, 16 Jahren gewesen. Und nach dem Austausch-Halbjahr in Kanada, als er stimmberechtigt wurde, habe sich das Interesse an der Politik noch verstärkt. Bei der Durchsetzungsinitiative habe er sich erstmals «so richtig in eine Vorlage hineingelesen». Es sei aber wohl auch so, dass in seiner Klasse mehr über Politik diskutiert werde als in vielen andern Klassen an der Kanti.