Nephrologie? Onkologie? Angiologie? Empfangsdame Vreni Wernli schaut in zahlreiche fragende Gesichter, als sie den Lehreinsteigern an ihrem ersten Arbeitstag erklärt, was es am Kantonsspital Aarau (KSA) alles für unterschiedliche Abteilungen gibt.

Wie in vielen Orten im Kanton Aargau starten auch am KSA gestern die neuen jungen Lernenden in ihre dreijährige Ausbildung. Caroline Muff, die Berufsverantwortliche Pflege, begrüsst mit ihrem Team am Morgen gleich 42 Lehreinsteiger zum Welcome Day. «Wir haben diesen Tag vor fünf Jahren eingeführt. Die Lernenden sollen so das KSA-Areal, aber vor allem auch sich untereinander kennen lernen», sagt Muff.