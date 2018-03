Die Medienmitteilung des Stadtrats im Wortlaut:

Der Stadion-Ausschuss des Stadtrats ist erfreut darüber, dass sich HRS und meinstadion.ch zusammensetzen, um ihre Differenzen zu bereinigen. Stadt und HRS haben das Thema der "Entkoppelung" von Stadion- und Hochhausbauten im Januar und Februar intensiv diskutiert. Der Ausschuss hat diese Möglichkeit verworfen, weil sie aus seiner Sicht nicht finanzierbar ist: Gemäss HRS wäre für die Zwischenfinanzierung ein Betrag von rund 40 Mio. Fr. erforderlich. Meinstadion.ch und FC Aarau wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Der Ausschuss ist deshalb überrascht, dass dieser Weg nun erneut ins Spiel gebracht wird und ist gespannt, ob sich für die Zwischenfinanzierung neue Quellen erschliessen lassen. Er erwartet nach wie vor, dass sich HRS, meinstadion.ch und der FC Aarau bis am 20. März 2018 auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Der Stadtrat wird danach entscheiden, ob seine Voraussetzungen für die Auflage der Teilzonenänderung Torfeld Süd erfüllt sind, und ob der für den Plan B aufgestellte straffe Zeitplan in Gang gesetzt werden kann. Die Stadt Aarau engagiert sich weiter für eine Realisierung des Fussballstadions im Torfeld Süd und mit der HRS.