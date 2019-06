Oliver Hegi bleibt auch nach dem dritten Gerät beinahe fehlerfrei und zeigt bisher einen beeindruckenden Wettkampf. Seine Übung am Ring bringt ihm 13.900 Punkte. Damit verteidigt der Aargauer seine Führung in der Gesamtwertung. Der Fahrplan in Richtung Turnfestsieg stimmt. Mit Noe Seifert liegt nun sogar ebenfalls ein Aargauer an zweiter Stelle. Die Aargauerin Anina Wildi verliert hingegen etwas an Boden.

Die Ergebnisse der Favoriten am dritten Gerät:

Ringe

Christian Baumann (AG): 13.600 Punkte

Eddy Yusof (ZH):

Oliver Hegi (AG): 13.900

Pablo Brägger (SG): 13.800

Balken

Caterina Barloggio (TI): 13.000 Punkte

Stefanie Siegenthaler (ZH): 12.700

Anina Wildi (AG): 11.150

Ilaria Käslin (TI): 13.050

2. Gerät

Oliver Hegi gelingt nach der guten Übung am Boden zum Auftakt auch der Wettkampf am Pauschenpferd. Und wie: mit 14.766 Punkten erhält er eine absolute Traumnote. Damit übernimmt der Aargauer nach dem zweiten Gerät auch die Führung in der Gesamtwertung. Mit total 28.699 Punkten liegt er schon deutlich vor Konkurrenz. Die Aargauerin Anina Wildi belegt bei den Frauen den vierten Zwischenrang.

Die Ergebnisse der Favoriten am zweiten Gerät:

Pauschenferd

Christian Baumann (AG): 14.166 Punkte

Eddy Yusof (ZH): 13.333

Oliver Hegi (AG): 14.766

Pablo Brägger (SG): 12.433

Stufenbarren

Caterina Barloggio (TI): 11.750 Punkte

Stefanie Siegenthaler (ZH): 12.500

Anina Wildi (AG): 12.500

Ilaria Käslin (TI): 11.700

1. Gerät

Oliver Hegi gelingt der Einstieg in den Wettkampf perfekt. Am Boden zeigt er eine schwierige Übung mit wenigen Fehlern. Das wird von den Kampfrichtern belohnt. 13.933 Punkten erhält er für seine Boden-Übung. Nur Pablo Brägger wurde von den Favoriten knapp besser bewertet. Bei den Frauen ist Top-Favoritin Ilaria Käslin ebenfalls gut gestartet: 13.550 Punkte.

Die Ergebnisse der Favoriten am ersten Gerät:

Männer Boden

Christian Baumann (AG): 13.766 Punkte

Eddy Yusof (ZH): 12.066

Oliver Hegi (AG): 13.933

Pablo Brägger (SG): 14.000

Frauen Sprung

Caterina Barloggio (TI): 12.250 Punkte

Stefanie Siegenthaler (ZH): 13.000

Anina Wildi (AG): 12.100

Ilaria Käslin (TI): 13.550