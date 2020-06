Jetzt ist auch das «Local» in Suhr geschlossen

Aktuell betreibt die Local Group AG nur noch in Wohlen einen «Concept-Store» (neu offen bis 21 Uhr). Vor einem Monat ist der Betrieb in Lenzburg gerichtlich geschlossen worden (AZ vom 28. 4.). Das Geschäft ist noch nicht geräumt. Ein Verfahren ist noch vor Bundesgericht hängig.

Einen Wechsel gab es über Pfingsten in Suhr, dem bisher grössten Standort der Local Group AG mit Kombination Bäckerei/Restaurant und Hotel. Das Local Suhr ist zu. Es ist an eine Immobilienfirma verkauft worden, die das Hotel in Form von Business-Appartements (Vermietung nur noch monatsweise) weiterbetreiben wird.

«Das Local in Suhr lief sehr gut, auch wenn das Restaurant wegen der Baustelle fast zwei Jahre ohne Gartenterrasse noch nicht die gewünschte Frequenz hatte», sagt Peter Studler. Und das Hotel sei ab der Eröffnung fast täglich ausgebucht gewesen – bis zum 13. März, als die Grenzen geschlossen worden seien und die Hotelgäste nicht mehr hätten anreisen können.