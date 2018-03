Das bisher geltende «Tanzverbot» an christlichen Feiertagen in Aarau wird aufgehoben.

Mit der Anpassung des Delegationsreglements der Stadtpolizei (DelR STAPO), welches rückwirkend per 1. März 2018 in Kraft trat, wird die Polizei ermächtigt, den Betreibern von Restaurants und Clubs auch an christlichen Feiertagen Verlängerungsbewilligungen bis 4 Uhr zu genehmigen. Das teilte die Stadt Aarau am Mittwochmorgen mit. Für die Prüfung werde eine Gebühr von 80 CHF erhoben.

Durch diese Regelung werden christliche Feiertage wie Karfreitag, Ostern, Pfingsten oder der 25. Dezember den normalen Sonntagen gleichgestellt. Zuvor durften Aargauer Gastrobetriebe an diesen Tagen nur bis 0.15 Uhr offen haben.

Der Badener Stadtrat hatte Anfang März als erste Exekutive im Kanton das sogenannte «Tanzverbot» aufgehoben. (cki)