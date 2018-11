Zuerst gab es Theorie im Werkhof, dann Praxis im Wald. Eine Gruppe angehender japanischer Forstspezialisten ist zwei Wochen lang in der Schweiz unterwegs, um von den hiesigen Erfahrungen mit dem Wald zu profitieren. Gestern machten sie Halt in Erlinsbach, wo ihnen Martin Blattner, der Leiter des Forstbetriebs Jura, sein Wissen vermittelte. Blattner war selber im Sommer 2013 zwei Monate lang in einem Praktikum im Land der aufgehenden Sonne. In Japan hat es relativ viele Monokulturen. In der Schweiz, insbesondere auch im Gebiet des Forstbetriebs Jura, wird auf flächige Räumungen verzichtet. Weil die Japaner von den Monokulturen abkommen wollen, können sie hierzulande einiges über den Dauerwald lernen.

Seit Jahren eine Beziehung

Die japanische Delegation besteht aus sechs Forstingenieuren sowie Waldbesitzern und Forstunternehmern aus der rund 30 Kilometer von Osaka entfernten Präfektur Nara. Dort werden die Japaner künftig beim Aufbau der praktischen forstlichen Ausbildung eine Rolle spielen.

Mit japanischen Kollegen pflegt das Bildungszentrum Wald in Lyss bereits mehrere Jahre Beziehungen. Der eigentliche Start sei 2011 gewesen, erinnert sich Alain Kocher, der ehemalige Direktor der Försterschule Lyss. «Damals besuchten uns zwei japanische Forstingenieure, welche sich für unsere Arbeit interessierten.»

Die Liaison hat sich im Laufe der Zeit vertieft. Und so organisiert das Bildungszentrum Wald jetzt ebenfalls die zwei Wochen dauernde «Nara Autumn School 2018» in der Schweiz. Als grösste Herausforderung sieht Kocher die Sprache. In Japan unterhält sich der Schweizer auf Englisch, das dann auf Japanisch übersetzt wird. Hierzulande ist eine mit einem Schweizer verheiratete Japanerin dabei.

70 % von Japan ist bewaldet

Dass sich die Japaner für den Schweizer Wald interessieren, hängt auch damit zusammen, dass die Inselnation im Pazifik zu rund 70 Prozent von Wald bedeckt ist. In der Präfektur Nara liegt dieser Anteil sogar bei 77 Prozent, wobei vorwiegend Private Eigentümer sind.

Damit die Asiaten sich schnell mit der Schweizer Kultur anfreunden konnten, wurde ihnen im Anschluss der Vorführung ein Mittagessen serviert. Im Waldhaus Gehren. (UHG/EP)