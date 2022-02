Jahresergebnis Zehnder Group steigert Umsatz und Gewinn Der Aargauer Heizkörper- und Lüftungshersteller Zehnder Group hat seinen Umsatz 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 697 Millionen Euro verbessert. Der operative Gewinn (EBIT) lag mit 69 Mio. Euro um 9.9 Prozent höher als 2020.

Stellt Heizkörper und Lüftungen her: Zehnder Group aus Gränichen Keystone

Wie die Zehnder Group am Mittwoch mitteilte, profitierte sie vor allem im Heizkörpergeschäft von pandemiebedingten Nachholeffekten. Andererseits führte die zunehmend verminderte Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen zu Lieferproblemen, die insbesondere das Lüftungswachstum erheblich bremsten.

Per Jahresende stiegen die Umsätze im Geschäftsfeld Lüftungen um 9 Prozent auf 352.6 Millionen Euro. Diejenigen im Geschäftsfeld Heizkörper nahmen um 17 Prozent auf 344.5 Millionen Euro zu. Der Anteil der Lüftungen bzw. Heizkörper am Gesamtumsatz betrug somit 51 bzw. 49 Prozent (Vorjahr: 52% und 48%). Das betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg im Berichtsjahr auf 69.1 Millionen EUR (Vorjahr: 50.5 Mio. EUR). Die EBIT-Marge verbesserte sich damit um weitere 1.7 Prozentpunkte auf 9.9 Prozent.

Die Zehnder Group führe laut Mitteilung die eingeschlagene Strategie – Wachstum für Lüftungen, Ernte für Heizkörper – entschlossen fort. Am 18. Februar unterzeichnete die Zehnder Group den Vertrag zur Akquisition der kanadischen Lüftungsfirma Airia Brands Inc. Der Vollzug erfolgte am 22. Februar.

Im April 2021 erwarb die Zehnder Group 51 Prozent der chinesischen Zhongshan Fortuneway Environmental Technology Co., Ltd. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Entwicklung, Produktion und Verkauf von Enthalpiewärmetauschern für Feuchte- und Wärmerückgewinnung. Im Oktober 2021 erwarb die Zehnder Group 75 Prozent der Anteile an der französischen Caladair International SAS. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft energieeffiziente Lüftungen und thermodynamische Systeme, mehrheitlich für kommerzielle Bauten. (phh)