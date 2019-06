Aarau und Remo Murer haben Massstäbe gesetzt. Die Eröffnungsfeier auf SRF info hatte mehr Zuschauer als das erste Programm von SRF (siehe Box). An der morgigen Schlussfeier sind 2400 Personen beteiligt. Fünf Gruppen aus den Kantonen Thurgau, Zürich, Aargau, aus der Romandie und eine, die der Schweizerische Turnverband stellt, treten auf. Die Aargauer sagen mit einer Darbietung, die sie am Kantonalen Turnfest 2017 gezeigt haben, danke. Remo Murer hat mit den Frauen aus der Romandie ein Morgenerwachen am Genfersee erarbeitet: «Mit Blumen und Bändern.»

Murer selber war am Donnerstag in der Kategorie Ü35 aktiv. «Das sind die Mütter meiner Turnerinnen, und wir haben unser Ziel, 24 Punkte, mit 24,6 Punkten übertroffen», sagt er und gibt ein Beispiel für das oft bemühte Bild von der Turnfamilie: «Kantischülerinnen haben freigemacht, um ihre Mütter zu unterstützen!» Am Freitag half Murer im Aktivverein des DTV Muhen mit, Aerobic. «Die brauchen den alten Papi noch», lacht er.

«Nun putze ich Fenster»

«Alle haben Angst um mich», sagt Remo Murer. Was, wenn das Fest vorbei, die Dauerhochspannung weg ist? «Am Montagabend werde ich zu Hause die Fenster putzen», sagt er. Zu viel blieb liegen. Und dann hole er das Velo aus dem Keller, mache eine Tour um den Flughafen herum. Und schwimmen gehen. «Endlich wieder mehr Zeit haben», darauf freut sich Remo Murer. Und die Gutscheine einlösen, die er zu seinem 40. Geburtstag im April erhalten hat. Unter anderem 10 Essensgutscheine, die ihm sein Schwager, Hobbykoch, geschenkt hat.

Und bald an die Gymnaestrada

Bereits in zwei Wochen geht es an die Welt-Gymnaestrada in Dornbirn. «Das wird weniger anstrengend, weniger Verantwortung, nicht mehr 24 Stunden im Tag unter Strom», sagt Murer. Er hat eine Choreografie für 120 Leute gemacht, dabei sind neben seinen Mühelerinnen auch eine Gruppe aus Zürich und Aargauer Seniorinnen, darunter seine Mutter. «Come together – Show your Colours» ist das Motto. Und im August beginnt auch in Muhen der normale Turnbetrieb wieder. Remo Murer wird den Schub des Turnfests, die ansteckende gute Stimmung, auszunutzen wissen.

Die Bilder des sechsten Wettkampftags