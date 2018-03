Letzte Woche wurde bekannt, dass der umstrittene Islamische Zentralrat Schweiz (IZRS) einen «Raclette-Plausch» in Aarau plant und dafür das Gönhard-Waldhaus von den Ortsbürgern gemietet hatte. Nachdem die Stadt davon erfuhr, zog sie aber am Montag letzter Woche den Mietvertrag zurück. Ausserdem reichte SVP-Einwohnerrat Simon Burger eine Anfrage ein, um zu erfahren, was der Stadtrat gegen Anlässe des IZRS auf Stadtgebiet unternimmt.

Ein Vorstandsmitglied des IZRS behauptete gegenüber «Tele M1», man wisse nichts vom Rückzug des Mietvertrags. Auf seiner Website tat der Verein so, als würde der Anlass wie geplant stattfinden.