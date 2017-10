Die Stadt Aarau ist daran, in sechs Gebieten ein Fernwärme-/Fernkältenetz aufzubauen. Geplant sind Investitionen in der Grössenordnung von insgesamt 120 Millionen Franken. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Telli-Quartier, wo 32 Millionen Franken in eine Energiezentrale sowie den Rohrleitungs- und Anschlussbau investiert werden sollen.

Vorerst Wärme aus dem Torfeld

Die Zentrale wird allerdings etwas später gebaut als ursprünglich gedacht. «Aktuell wird mit einem Baustart ca. Anfang 2019 gerechnet», erklärt Hans-Kaspar Scherrer, der Chef der IBAarau (ab Januar Eniwa). Die Kunden in der Telli werden in einem ersten Schritt aus der bestehenden Energiezentrale Torfeld versorgt. «Aufgrund der Verzögerungen der Bauprojekte im Torfeld Süd stehen derzeit dort noch Kapazitäten auch für die Versorgung in der Telli zur Verfügung», so Scherrer. Auf der Suche nach Fernwärme-Kunden ist der IBAarau in der Telli ein wichtiger Prestigeerfolg gelungen. Die Heizungen der Wohnzeilen («Staumauern») B und C werden im Rahmen der Sanierung von Gas auf Fernwärme umgestellt. Die Wohnzeile C werde zusammen mit Einzelgebäuden aus den Verbunden Kasino und Torfeld zu den grössten Einzelbezügern mit ähnlichem Wärmeleistungsbedarf gehören, erklärt Scherrer.

Telli-Hochhaus kommt später

In der Telli hat die IBAarau weitere Wärme-/Kälte-Kunden in Aussicht. Etwa das Gewerbehaus HangAar, das an der Neumattstrasse gebaut wird. Oder das Telli-Hochhaus (mit Einkaufszentrum). «Der aktuelle Leitungsbau entlang dem Telli-Zentrum dient einer Hauptversorgungsleitung. Der eigentliche Hausanschluss des Telli-Zentrums ist für einen späteren Zeitpunkt geplant», erklärt Scherrer.

Gas für IBAarau noch rentabler

Die beiden Telli-Wohnzeilen haben bislang von der IBAarau Gas bezogen. Rechnet sich der Wechsel? «Aus rein finanzieller Sicht ist heute das zu grossen Teilen abgeschriebene Gasnetz rentabler als das neu zu erstellende Wärme-/Kältenetz», erklärt Hans-Kaspar Scherrer. «Wenn die Kapazität des Wärme und Kältenetzes einmal ausgelastet ist – was sicher noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird –, wird sich auch das Wärme-/Kältenetz rechnen.» Das Wärme-/Kältenetz biete den Kunden praktisch CO2-freie Wärme und Kälte zu einem stabilen, niedrigen Preis. Beim Gasnetz sei die vollständige Ökologisierung schwieriger. Zudem werde das fossile Erdgas bereits heute mit hohen CO2-Abgaben verteuert. «Der Anschluss an das Wärme-/Kältenetz ist vor allem bei grösseren Liegenschaften interessant. Für kleinere Objekte stehen nach wie vor Erdgas/Biogas sowie weitere Energieträgerlösungen zur Verfügung», so Scherrer.