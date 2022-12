Interview Warum soll eine Depotpflicht am Maienzug-Vorabend nicht möglich sein? Klar ist: Die Stadt hat das Gesuch des Vereins Maienzug-Vorabend nicht bewilligt. Vielen noch immer nicht klar ist aber, weshalb genau das Gesuch gescheitert ist. Und warum eine Depotpflicht ausgerechnet in Aarau nicht möglich sein soll. Vereinspräsident Matthias Seifritz nimmt noch einmal Stellung.

Matthias Seifritz, Präsident Verein Maienzugvorabend Aarau. Zvg

Es ist Donnerstagmorgen - wie waren die Stunden seit der Stadtrat am Mittwochnachmittag entschieden hat, dass der Verein Maienzug-Vorabend die Bewilligung für den Anlass am 30. Juni nicht erhält?

Matthias Seifritz: Es waren anstrengende Stunden, die Enttäuschung ist nach wie vor gross. Das Schöne ist aber, dass der Verein bei den Gastronomen und in der Bevölkerung grosse Unterstützung geniesst. Es herrscht grosses Unverständnis darüber, dass unser Gesuch nicht bewilligt wurde.

Wie war das Treffen mit der Stadt?

Es wurden sehr viele kritische Fragen gestellt seitens Gastronomie. Aber auch die Stadt kann keine Lösung bieten. Sie will nun einfachere Gesuche in den Raum stellen, damit die Gastronomen für Aussenbars die gleiche Fläche bewilligen lassen können, wie sie das über uns gemacht hätten. Wer das tut, muss aber Mehrwegbecher anbieten.

Mit dem Wegfall des Vereins fehlt der gesamte organisatorische Überbau.

Richtig, das sorgt auch für grosse Missverständnisse. Die Stadt spricht davon, dass sie womöglich einen Anbieter für Mehrwegbecher hat, die Chancen stünden 50:50.

Die zentrale Frage: Warum funktioniert Depot bei anderen Veranstaltern?

Nehmen wir als Beispiel das Streetfood-Festival. Da gibt es einen Getränkeanbieter, demnach nur einen Kreislauf. Wir haben aber über 60 Anbieter. Und einen enormen Zeitdruck.

Warum?

Gäbe es ein Depot, müsste der Becheranbieter nach Feierabend um 2 Uhr für jeden der über 60 Gastrobetriebe auszählen, wie viele unbenutzte Becher noch vorhanden sind, wie viele dreckig abgegeben wurden und wie viele verschwunden oder defekt sind. Dieses Auszählen müsste bis 4 Uhr erledigt sein, weil die Becher gewaschen werden müssen – sie werden schon am Samstag wieder an einem anderen Fest im Einsatz stehen. Diese zwei Stunden reichen einfach nicht. Hätten wir seitens Becheranbieter ein Zeitfenster bis Montag oder Dienstag, wäre es kein Problem gewesen, ein Depot einzuführen.

Ein grösseres Zeitfenster – oder eigene Becher.

Richtig. Die Stadt könnte sich überlegen, eigene Becher anzuschaffen. Der Vorabend ist bei weitem nicht der einzige Anlass, der froh um diese wäre.

Der Zeitfaktor ist das eine. Ein Problem war auch die Anbieter-Suche, mitunter wegen Corona.

Richtig. Wir haben mit vier Anbietern verhandelt, die in der Lage gewesen wären, 150'000 Becher anzubieten. Das Problem: Wegen Corona finden aktuell so viele Veranstaltungen zeitgleich statt, wie nie; die Becher sind extrem gefragt. Und zur Menge: Weil kein abgeschlossener Festperimeter besteht und der Transport der verunreinigten Becher in den vollen Gassen nicht gewährleistet werden kann, können die Becher nicht während des Festes gewaschen werden. Nur ein Anbieter hat sich dazu bereiterklärt - und dafür extra 80'000 zusätzliche Becher gekauft -, am Vorabend mitzumachen – ohne Depot.

Was ist denn das Problem beim Depot?

Ich mache ein Rechenbeispiel: Eine Bar bestellt 10'000 Becher. Pro Becher kostet die Miete samt Reinigung 50 Rappen, dazu kommen 2 Franken Depot. Beides muss im Voraus bezahlt werden. Die Bar muss also mit 25'000 Franken in Vorauskasse. Dann gibt es für die Rückgabe zwei Möglichkeiten: Die Bar nimmt Becher zurück; dafür braucht sie einen grossen Stock an 2-Fränklern. Oder es werden durch den Verein Sammelstellen eingerichtet; dafür müsste der Verein aber 300'000 Franken aufwerfen (150'000 x 2 Franken). Geld, das der Verein nicht hat. Und das wir auch bei einem materiellen Depot, beispielsweise Jetons, hätten aufwerfen müssen. Vom Aufwand, den das Abrechnen mit allen 60 Gastronomen bedeutet hätte, ganz zu schweigen.

In der Vernehmlassung zur Mehrwegbecherpflicht hat sich der Verein Maienzug-Vorabend sehr positiv zu den Bechern geäussert. Zu welchem Zeitpunkt wurde klar, dass die Stadt eine Depotpflicht will?

Im Mai wurde klar, dass wir keinen Anbieter finden, der den Anlass mit Depot durchführen wird. Wir haben dann Vertreter von Gewerbepolizei und Politik am 24. Mai zu einer Dringlichkeitssitzung eingeladen, wobei nur Vertreter der Stadtpolizei anwesend waren. Wir haben darauf hingewiesen, dass es mit einer Depotpflicht nicht funktionieren kann. Entsprechende Fragen konnten die Vertreter der Gewerbepolizei nicht beantworten; beispielsweise die, ob uns die Stadt das Depot-Geld vorschiessen könnte.

Wie konnte es so weit kommen, dass der Verein erst im Mai gemerkt hat, dass eine Depotpflicht nicht möglich ist?

Wegen Corona hat sich erst im Februar abgezeichnet, dass ein Vorabend möglich sein kann. Dann gingen erste Gespräche los mit den Wirten und der Stadt, um abschätzen zu können, wie viele Becher überhaupt benötigt werden. Und dann ging die Anbieter-Suche los, was sich – ebenfalls wegen Corona – als sehr herausfordernd und zeitintensiv herausgestellt hat. Und um es festzuhalten: Wir vier Vorstandsmitglieder stemmen diese Arbeit freiwillig und sind alle voll berufstätig. Die Stadt hat notabene gewusst, dass wir ein Gesuch ohne Depotpflicht einreichen werden. Auch, weil im Reglement nicht steht, dass eine solche Pflicht ist. Es ist die Interpretation der Stadt, dass «Mehrweg» eine solche zwingend beinhaltet. Und sie ist uns keinen Millimeter entgegengekommen, um eine Lösung zu finden.

Wäre dem Verein gedient, wenn dieses Jahr zu einem «Übergangsjahr» erklärt würde, um sein Konzept ohne Depot zu testen?

Ja, absolut. Diese Lösung haben wir auch angestrebt. Wir waren immer für die Einführung von Mehrwegbechern, schliesslich geht es darum, Abfall zu verhindern.

Warum glaubt der Verein, dass die Becher auch ohne Depot zurückgebracht werden?

Das grösste Ärgernis für die Festbesucher ist das Anstehen, um den Becher zurückzugeben. Wir sind überzeugt, dass mehr Becher zurückkommen, wenn diese einfach in Sammelbehälter geschmissen werden können. Das glaubt notabene auch unser Becherverleiher. Weiter müssen wir auch die Besucherströme möglichst gering halten, aus Sicherheitsgründen. Wenn die Besucherinnen und Besucher zusätzlich verschieben, um zu den Rückgabestellen zu gelangen, wird es noch enger.

Der Verein hätte aber das finanzielle Risiko tragen müssen für verloren gegangene Depot-Becher?

Ja, das ist so. Und dann wären wir pleite. Gibt es kein Depot, wäre der Schaden pro verlorenem Becher geringer.

Apropos Geld: Was hat die Nichtbewilligung des Gesuchs für finanzielle Konsequenzen für den Verein?

Wir werden mehrere Tausend Franken bezahlen müssen für all die organisierte Infrastruktur. Wir haben gewisse Lieferanten, beispielsweise für die WC-Wagen, an die Stadt weiterverwiesen.

Die Leute werden am 30. Juni kommen, egal was jetzt noch entschieden wird.

Genau. Unser Anspruch war: Wir setzen das Reglement um, um möglichst viel Abfall zu verhindern. Das ist ja das eigentliche Ziel. Und man muss auch sehen: Der Verein hätte viele Kosten getragen, beispielsweise für Abfallentsorgung und Strom, die nun der Steuerzahler tragen muss.

Was heisst das?

Wir hätten rund 28'000 Franken bezahlen müssen, wobei sich die Stadt mit 5000 Franken beteiligt hätte. Unser Budget beträgt insgesamt rund 60'000 Franken – ohne Becher.