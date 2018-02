Der vom Aarauer Stadtrat geplante Verkauf von 15 Prozent der IBA-Aktien sorgt in Einwohnerratskreisen weiterhin für viel Gesprächsstoff. Innerhalb einer Woche ist schon der zweite schwergewichtige Vorstoss eingereicht worden.

Nachdem die SP dem Stadtrat bereits fast zwei Dutzend Fragen stellte, hat eine Gruppe – bestehend aus den fünf Parteien Grünliberale, EVP, Grüne, Pro Aarau und SP – einen weiteren Vorstoss eingereicht.

Mit einem Postulat fordert sie einen Stopp des geplanten Verkaufs von IBA-Aktien (ab Generalversammlung im Mai Eniwa-Aktien), bis der Stadtrat eine Strategie für die Versorgung der Stadt mit Energie und Wasser ausgearbeitet hat. Denn die Energie- und Wasserversorgung sei eine «wesentliche öffentliche Aufgabe».

Ein strategischer Investor sei naturgemäss in erster Linie an der Rendite interessiert. «Dies kann zu einem Interessenkonflikt mit den durch die Stadt zu erbringenden öffentlichen Aufgaben führen; die Stadt ist an einer sicheren, preiswerten und nachhaltigen Versorgung der Bevölkerung interessiert ist – ein Investor primär an der Wertmaximierung der Beteiligung», schreiben die Einwohnerräte.

Handlungsoptionen erhalten

Sie schlagen darum vor, statt der IBA-Aktien die Alpiq-Aktien zu verkaufen, die sich im Besitz der IBA befinden. Damit könnte – basierend auf den aktuellen Kursen – fast gleich viel Geld gelöst werden. «Eniwa könnte durch den Mittelzufluss und die Verkürzung der Bilanz eine Sonderdividende in der Höhe von 45 Millionen Franken entrichten.

Davon gingen wiederum rund 95 Prozent (43 Mio. Fr.) an die Stadt», heisst es im Postulat. «Durch diese Veräusserung würde Eniwa nicht geschwächt, die Handlungsoptionen blieben vollumfänglich erhalten und die Stadt Aarau könnte über die flüssigen Mittel verfügen.» (uhg)