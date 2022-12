Interaktive Karte Übersterblichkeit hat im Westaargau im zweiten Coronajahr deutlich abgenommen – in einem Bezirk aber ist sie gestiegen Während die Pandemie derzeit unter Kontrolle scheint, zeigt sich jetzt, wie das Virus auch 2021 gewütet hat. Die Todesfälle haben zwar abgenommen, liegen aber immer noch deutlich über jenen von 2019.

2021 starben in der Region Aargau West 8,4 Prozent mehr Menschen als im Jahr vor der Pandemie. 2020 waren es fast 14 Prozent mehr. Keystone

Der Bundesrat hat die Pandemie per 17. Februar für weitgehend beendet erklärt. Masken fielen fast überall, das Zertifikat scheint bald bloss noch eine Erinnerung an eine längst vergangene Zeit. Doch das Coronavirus hat seine Opfer gefordert. Viele Opfer. Und das auch im zweiten Pandemiejahr, wie eine Analyse der AZ in der Region Aargau West zeigt. Die Todeszahlen sind 2021 zwar gesunken, liegen aber noch immer deutlich über jenen des letzten Vorkrisenjahres 2019.

1638 Menschen sind 2021 in den 58 Gemeinden des Einzugsgebiets verstorben. Wie viele davon dem Virus erlagen, bleibt ungewiss. Zahlen zu den Wohnorten der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen gibt der Kanton nicht heraus. Dass es aber noch immer mehr sind als vor der Pandemie, zeigen die Zahlen der Einwohnerkontrollen der einzelnen Gemeinden, die dieser Zeitung vorliegen.

Noch immer Übersterblichkeit von 8,4 Prozent

So starben in der Region, die die Bezirke Aarau, Lenzburg, Kulm sowie Teile des Bezirks Zofingen und die Gemeinde Auenstein umfasst, 2021 8,4 Prozent, oder 127 in absoluten Zahlen, mehr Menschen als 2019. Damals waren es insgesamt 1511 Menschen, die verstarben. Die Pandemie macht sich also immer noch deutlich in den Zahlen bemerkbar.

Allerdings sind im zweiten Pandemiejahr deutlich weniger Menschen verstorben als noch 2020. Auf dem Höhepunkt der Alpha- und Delta-Varianten starben 1722 Menschen in der Region, was einer Übersterblichkeit von fast 14 Prozent gegenüber 2019 ausmacht. Obwohl die Zahlen für das Jahr 2021 gesunken sind, zeigen sich in den einzelnen Regionen und Gemeinden Unterschiede.

So etwa im Bezirk Lenzburg. Während in den Bezirken Aarau (-16,8 Prozent) und Kulm (-8,6 Prozent) 2021 weniger Menschen verstarben als im Vorjahr, stieg diese Zahl im Seetal um 18,6 an. Es starben im Bezirk Lenzburg im zweiten Coronajahr 79 Menschen mehr als 2020.

In Lenzburg und Reinach stiegen die Zahlen deutlich

Sinnbildlich dafür steht der Bezirkshauptort. Dort sind die Zahlen seit 2019 jährlich gestiegen. Während 2019 76 Menschen verstarben, waren es im ersten Pandemiejahr 88. Im zweiten gar 99. 2021 sind demnach in Lenzburg rund 30 Prozent mehr Menschen gestorben als im letzten Jahr vor der Pandemie.

Noch gravierender sieht es in der grössten Wynentaler Gemeinde aus. Im 9055-Einwohner starken Reinach starben 2021 genau 100 Menschen. Das sind 35 oder 53,9 Prozent mehr als 2019. Im ersten Coronajahr verstarben 88 Menschen in Reinach, 35,4 Prozent mehr als 2019.

In der Kantonshauptstadt zeigt sich der Rückgang am deutlichsten. Während 2020 222 Menschen verstarben, waren es 2021 noch 162, was einen Rückgang von rund 27 Prozent darstellt. Die Zahlen für das Jahr 2021 liegen damit gar unter jenen des Vorkrisenjahres 2019. Damals starben in Aarau 198 Menschen.

Den Kleinsten konnte die Pandemie nichts anhaben

Wenig beeindrucken von der Pandemie liessen sich die drei kleinsten Gemeinden in der Region. Ammerswil mit 739 Einwohnenden verzeichnete in allen drei untersuchten Jahren jeweils konstant zwei Todesfälle. In Leimbach, mit 497 Einwohnenden die zweitkleinste Gemeinde der Region, nahmen die Todesfälle gar kontinuierlich ab. 2019 waren es 5, 2020 4 und 2021 nur ein einziger Todesfall. Am besten durch die Pandemie kam denn auch die kleinste Gemeinde des Kantons, nämlich Wiliberg. Im 168-Seelendorf verstarb überhaupt niemand, weder 2019 noch 2020 oder 2021.