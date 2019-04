Das war vor über 17 Jahren. Ab 2001 kaufte die Mobimo auf der Industriebrache ein Grundstück nach dem andern, Hallen und Büroräume, wo einst die Arbeiter der Firmen Oehler und Aeschbach geschuftet hatten, dazu das Hochhaus von Sprecher + Schuh (heute Rockwell) mitsamt den Produktionshallen, die Villa Oehler, die Häuser an der Torfeldstrasse, eine Tankstelle. Insgesamt 55'000 Quadratmeter Stadt, verlebt, heruntergekommen, zwischengenutzt. 55'000 Quadratmeter für etwas Neues, Grosses, für etwas Zusammenhängendes. Für einen neuen Aarauer Stadtteil aus einem Guss. «Ein solches Areal zu überbauen, und das mitten in einer Stadt – diese Gelegenheit bekommt man nicht oft», sagt Caviezel. Der einzige Nachteil: Es dauere lange. «Wir haben 17 Jahre lang Geld ausgegeben. Das braucht enorm viel Schnauf.»

Im ersten Moment habe ich leer geschluckt», sagte Mobimo-Verwaltungsrat und ehemaliger CEO Christoph Caviezel am gestrigen Medienrundgang. Leer geschluckt ob der Halle, die da mitten im Areal stand, die einstige Werkstatthalle der «F. Aeschbach AG», riesig und rostig und versprayt – und denkmalgeschützt. Was macht man mit einer solchen Halle?

Bloss kein Einheitsbrei

Entstanden ist in diesen 17 Jahren das Aeschbachquartier. Ein Quartier zum Wohnen und Arbeiten, ein Quartier zum Bummeln und Ausgehen. Auf die Frage, was man mit einer denkmalgeschützten Halle aus dem Jahr 1901 anstellen soll, hat die Mobimo die Antwort gefunden: Die Aeschbachhalle ist das Herzstück des Quartiers geworden. Restaurant, Eventlokal, Hotel, Coworking-Büro, Designmöbel-Geschäft, alles in einem. Betreiberin ist die Berner Oberländer Firma «daskonzept AG» von Ueli und Marc Biesenkamp, die in Aarau das Konzept ihres erfolgreichen Thuner Event-Komplexes «Halle 6» klonen.

Die Vielfalt gibt es nicht nur in der Halle und den Geschäftsbetreibern in den umliegenden Häusern, sondern auch in der Architektur. Um diese zu bekommen, wurden die Gebäude im Quartier von drei verschiedenen Architekturbüros entworfen. So war das holländische Büro KCAP Architects & Planners von Kees Christiaanse unter anderem für den städtebaulichen Entwurf, die Townhouses und die Aeschbachhalle verantwortlich, das Zürcher Büro Gmür & Geschwentner Architekten (federführendes Architekten-Team bei den Stadion-Hochhäusern) für die zwei Wohn- und Geschäftshäuser auf Baufeld 2 und die Aarauer Schneider & Schneider für die Stadtvillen sowie die Gebäude von GastroSocial.