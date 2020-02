In letzter Sekunde hat sich jemand umgedreht – DJ Antoine war es nicht

Haare adrett in einen Pferdeschwanz gebunden, den Eyeliner akkurat gezogen und die Lippen in einem dunklen Ton geschminkt. Im Einspieler läuft Tina Umbricht noch an der Aare entlang. Hinter ihr der Flösserplatz. Danach wechselt das Bild und sie sitzt im Backstagebereich der 3+-Sendung «The Voice of Switzerland».

Umbricht hat ihre Freunde zum Casting mitgebracht. Eine ganze Entourage. Zu fünft sitzen sie auf dem Sofa und machen Selfies, bevor es losgeht. «Ich war so nervös, ich dachte ich müsse mich übergeben. Ich habe mich in dem Moment nicht mehr gespürt», sagt sie im Nachhinein.

Mindestens zwei Jurymitgleider sollen sich umdrehen, sagt die 21-Jährige im Einspieler. Bei «The Voice of Switzerland» sitzen die vier Juroren mit dem Rücken zu den Kandidaten. Sie sollen nur auf die Stimme achten, so ist das Aussehen nur noch zweitrangig. Dreht sich ein Juror um, ist man automatisch weiter. Drehen sich mehrere um, darf der Sänger einen Coach wählen, der einen dann in der Sendung begleitet. Umbricht rechnet also mit zwei. Wieso? «Das habe ich mir einfach gewünscht und ich dachte, dass das auch berechtigt wäre», sagt sie im Interview.

Rettung in allerletzter Sekunde

Die schweren Türen zur Bühne gehen auf. Ganz alleine steht Umbricht nun vor der Jury. Sie hat sich für «Soulmate» von Natasha Bedingfield entschieden. Beim ersten Refrain klatscht das Publikum. Jurymitglied Anna Rossinelli bewegt sich zu dem Lied. Dann kommen die hohen Töne. Auch die bekommt Umbricht hin. Aber kein Jurymitglied dreht sich um. Bis sie den Refrain anstimmt. In der allerletzten Sekunde drückt Rossinelli den Buzzer und der Sitz dreht sich langsam um. «Du bist eine herzige», sagt die Sängerin und umarmt Umbricht.