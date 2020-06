«In Eritrea hast du einfach keinen Frieden»: Wer ist der Flüchtling, den der «Lockentopf» unbedingt behalten möchte?

Osman Mohammed ist kein Mensch, der besonders ergiebig über sich selber spricht. Der junge Hilfskoch des Aarauer Restaurants «Lockentopf» gibt sich beim Interview eher schüchtern und unaufdringlich, lässt sich seine Sorgen nicht anmerken. Ende Mai hat er den letzten Entscheid vom Bund erhalten: Sein Asylantrag wurde verneint, am 31. Juli muss er die Schweiz verlassen. Als seine Vorgesetzten davon erfahren, setzten sie sich für ihn ein, engagieren einen Anwalt, lancieren eine Onlinepetition.

Über 1650 Menschen hatten diese bis Freitagabend unterschrieben. Die Anteilnahme ist gross: In den drei Jahren, in denen Osman im Aargau ist, hat er schon einige Freundschaften schliessen können. In Aarau oder Lenzburg etwa, wo er in Gastrobetrieben des Sozialunternehmens Trinamo arbeiten konnte, in Spreitenbach bei Einsätzen in einem Elektrounternehmen oder in Brugg, wo der leidenschaftliche FC-Liverpool-Fan derzeit wohnt und in seiner Freizeit fast ständig auf dem Fussballfeld anzutreffen ist.

Zuverlässig, fröhlich, des Dialektes mächtig

Mit seiner sympathischen und lockeren Art wird er gut aufgenommen und auch rasch gemocht: Im «Lockentopf», wo er seit Oktober arbeitet, gilt er als zuverlässig, macht seine Arbeit gut. Vor allem bringt er laut seinen Arbeitskollegen viel positive Stimmung ins Lokal. Kurz bevor das Foto mit seinen Vorgesetzten, dem Wirtepaar Tobias Krummenacher und Désirée Sibold, entsteht, lachen und witzeln die drei immer wieder miteinander.