Marianne Gnehm näht aus alten Jeans trendige Jacken, macht aus Kapuzen schicke Beutel oder aus Hosentaschen Jupes. Anfang Mai eröffnete sie ihren Laden «Tüll & Müll» an der Milchgasse 10 in Aarau. Die 66-Jährige steht im Lokal und zeigt ihre Werke: «Bei mir kann man sich nicht komplett einkleiden. Es sind alles Einzelstücke». Dann erklärt sie, welche Idee hinter «Tüll & Müll» steckt. «Ich mache ReCouture», sagt sie. Den Ausdruck hat sie selbst erfunden. «ReCouture» funktioniert so: Jeder kann seine alten Kleider oder Accessoires, vom Strumpf bis zur Krawatte, bei «Tüll & Müll» abgeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Markenteile sind. Nicht mal intakt müssen die Stücke sein.

Dann lässt Gnehm ihrer Kreativität freien Lauf: In Kombination mit neu eingekauften Stoffen entstehen aus den alten Sachen komplett andere Kleider. Gnehm beschreibt ihren Stil als rockig, strassentauglich, avantgardistisch aber auch als elegant. Davon zeugt eine durchscheinende, leicht schimmernde schwarze Jacke, die anstatt mit Daunen mit bunten Wollknäueln gefüttert ist.

«Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Marianne Gnehm sagt: «Ich habe zu Hause selber einen Haufen alte Klamotten.» Wegschmeissen will sie die Kleider nicht. «Man muss nicht immer dem Konsum frönen. Auch aus dem, was man hat, kann man tolle Sachen machen.» Es ist ihre Leidenschaft geworden, alten Kleidern zu neuem Glanz zu verhelfen.

Eine Affinität zum Nähen und zu Textilien hatte Gnehm schon seit ihrer Jugend. Mit 13 bekam sie ihre erste Nähmaschine. «Ich wollte unbedingt Modedesignerin werden», so Gnehm. Doch es folgte eine Ausbildung im Spital, drei Kinder, ein Haus mit Garten. Jetzt, mit 66 Jahren, erfüllt sie sich ihren lang gehegten Wunsch: «Ich dachte mir: ‹Wenn nicht jetzt, wann dann?›»

Nicht nur Mode ausgestellt

Ihre Familie habe sich über den neuen Plan gefreut und sie dabei unterstützt. Einige Kollegen sagten ihr aber, sie sei zu alt dafür. Gnehm schüttelt den Kopf. «Jetzt bin ich noch jung!», sagt sie. «Tüll & Müll» ist keine übliche Boutique. In den Räumen stehen Werkbänke, ein grosser Tisch mit Nähmaschine, ein Bügeleisen. «Ich möchte mein Handwerk vorstellen und zeigen, dass ich die Kleider hier herstelle», sagt Gnehm.

Pro Tag fertigt sie ein Stück. Auch speziell ist, dass im Ladenlokal nicht nur Mode ausgestellt wird. An den Wänden hängen grosse Bilder, die Motive sind von der Natur inspiriert. Gnehm hat sie selbst gemalt und bietet sie nun zum Verkauf an: «Ich dachte, meine Kunst und die Kleider lassen sich gut kombinieren.»

Momentan ist «Tüll & Müll» von Mittwoch bis Freitag jeweils von 10 Uhr bis 17.30 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.