Am Mittwoch und Donnerstag fand schon zum vierten Mal die «Medical Summer School» statt. Während zwei Tagen besuchten Medizinstudenten im Kantonsspital Aarau (KSA) verschiedene Workshops und machten praktische Erfahrungen für das späteres Arbeitsleben.

Das Spital will damit aber nicht nur den Studenten einen Dienst erweisen: In der Sendung des Regionaljournal Aargau Solothurn vom Donnerstag wird erklärt, dass das KSA im Vergleich zu den grossen Universitätsspitälen nicht so bekannt sei bei Medizinstudenten, trotz seines Status' als wichtiges Ausbildungsspital. Es herrsche zwar an der KSA kein Ärztemangel, doch man wolle für die Zukunft gewappnet sein und beginne schon früh, um den Ärztenachwus zu kämpfen. Der leitende Arzt Philip Schütz sagt: "Das KSA ist natürlich sehr interessiert daran, die besten Studenten für später zu gewinnen. Und die 'Summer School' ist eine sehr gute Möglichkeit, uns zu präsentieren und gleichzeitig den Studenten die Möglichkeit zu bieten, in den Workshops etwas am Patient oder am Model zu lernen.

Von wegen Patient oder Model: In einem der Workshops lernen die Studenten das chirurgische Nähen an Schweinshaxen. Dabei werden sie von erfahrenen Ärzten beraten. Das ganze Projekt scheint auch bei den Studenten gut anzukommen: Die Plätze waren innert Kürze alle vergeben.