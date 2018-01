Gemeinhin gilt das Gewehr als Braut des Soldaten. Die allermeisten der gestern landesweit eingerückten 10'200 Rekruten bekommen in einem feierlichen Akt eine Waffe. Das gilt nicht für die 56 Männer, die am Montagmorgen in Aarau die Musik-RS (neu 18 statt 21 Wochen, neu zwei Jokertage) begannen. Als Militärmusiker sind sie nicht bewaffnet. Aber sie erhielten in einem ebenso feierlichen Akt ihr Instrument. Die Übergabe fand in den Militärbetrieben Othmarsingen statt. Über dem Schweizer Kreuz – genau so, wie die anderen Rekruten ihr Gewehr bekommen. Die Instrumente sind nigelnagelneu. Sie sind eine Leihgabe der Armee, die der Soldat behalten kann, wenn er seine Dienstpflicht geleistet hat.

Gratis ein paar Halbschuhe

Der Ton in der Militärmusik-RS 16-1/18 ist anders als in vielen anderen Schulen. «Ganz herzlich willkommen bei der Militärmusik», erklärte etwa Hauptmann Philipp Werlen, bevor er Adrian Distel (20), einem Informatiker aus Entlebuch, das Cornett überreichte. «Ich wünsche ihnen ganz viel Spass damit.»