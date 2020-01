In Aarau ermordete Hildegard Enz-Rivola (†66) – das sagt ihr Sohn nach einem Jahr der Trauer

Es war ein grausamer Mordakt, der die Region schockierte: Am 17. Januar 2019 wurde die 66-jährige Hildegard Enz-Rivola in Aarau brutal erstochen. Nun, ein Jahr später, findet ein öffentlicher Gedenkmarsch statt. Familie und Freunde des Opfers treffen sich am Freitag um 16 Uhr beim Stauwehr an der Aare, an der Feuerstelle zwischen dem «Vogelinseli» und den Sandbänken, auf der Höhe der Alten Badeanstalt.

Anschliessend marschieren sie dem Fluss entlang bis zum «Äntenäscht» und laufen nach dem Eindunkeln in einem Fackelumzug wieder zurück. Es wird die gleiche Route sein, die Hildegard Enz-Rivola so oft mit Hund Bosky und ihrer Enkeltochter Ronja gemacht hat. Zweimal die Woche hütete sie das Baby – auch am Tag, an dem sie brutal aus dem Leben gerissen wurde.

Mit Flugblättern wird in der Nachbarschaft auf den Gedenkmarsch aufmerksam gemacht. «So elegant, so aufgestellt, sie erhellte alles. Stil, Charakter und für alle und jeden ein gutes Wort», steht dort in Andenken an «Hildi» geschrieben.