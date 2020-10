In 13 Jahren zum Grossrat: «Meine Stimme soll gehört werden»

Es ist ein verspätetes Geburtstagsgeschenk: Letzten Montag ist Ignatius Ounde 40 Jahre alt geworden, am Sonntag wurde er in den Grossen Rat gewählt. Dass er ab Listenplatz 10 den neuen zweiten Sitz der Grünliberalen des Bezirks Aarau eroberte und dabei einige bekannte Namen hinter sich liess, ist auch für ihn eine «riesige Überraschung». Zu verdanken hat er das wohl unter anderem seinem grossen Netzwerk im Kantonsspital Aarau, wo er als Experte für Onkologiepflege arbeitet.

Kandidierte schon vor vier Jahren

Ounde ist zweifacher Vater – seine Söhne (9 und 6) waren am Sonntag an der Wahlfeier dabei – und Bergmarathonläufer. Er ist in Nairobi (Kenia) aufgewachsen, mit seinen Kindern spricht er Suaheli, selbst wenn sie auf Deutsch antworten. Nach einer Ausbildung zum Pfleger und Geburtshelfer in Tansania lernte er eine Schweizerin kennen und zog vor 13 Jahren nach Suhr. Seit 2016 wohnt er in Gränichen.

Schon vor vier Jahren kandidierte er für den Grossen Rat und sagte gegenüber der AZ: «Ich liess mich einbürgern, weil ich am politischen Prozess teilnehmen will. Meine Stimme soll gehört werden.» Politisch will er das Augenmerk auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen, auf den Umweltschutz, die Mobilität und die Gesundheitskosten. (nro)