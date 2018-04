«Es gibt in der Innenstadt und besonders in der Igelweid schon genug Imbissstände. Gäbe es solche auch am Graben, würde das Bild der Altstadt verschandelt. Wir möchten da keine Grill-Meile.» – Das sagte die damalige Stadträtin Regina Jäggi vor dreieinhalb Jahren gegenüber der AZ. Sie berief sich dabei auf einen Imbissbuden-Grundsatzentscheid des Stadtrats aus dem Jahr 2005.

Die grosse Ausnahme war stets der legendäre Ömer Akyüz: Er betrieb seinen Imbisswagen am Graben schon seit 1989 (bis Ende 2016) und hatte als einziger Gewohnheitsrecht, eine Art «Lex Ömer».

Entscheid umgestossen

Aufmerksamen Passanten ist nun aber aufgefallen, dass in den letzten Wochen immer wieder Imbisswagen am Graben stehen. Am Montag zum Beispiel der kleine, blaue von «Wakara». Dort werden «Karaage» verkauft, Pouletknusperli auf japanische Art. «Wir wollen die gute japanische Alltagsküche auf die Strasse von Aarau bringen», heisst es auf der Website der kleinen Bottenwiler Firma eines Japaners und einer Schweizerin. Der Food-Truck steht normalerweise Montag bis Donnerstag am Graben.

Möglich macht dies eine Gesetzesänderung, die von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt geblieben ist. Der Stadtrat hat nämlich schon im Juli 2017 seinen Entscheid von 2005 umgestossen und den Beschluss gefasst, dass auf öffentlichem Grund maximal fünf Imbissstände gleichzeitig zugelassen werden können – unter Auflagen. Zuständig für die Bewilligung ist die Stadtpolizei. Sie entscheidet in erster Instanz, gestützt auf das Delegationsreglement. «Wann das zulässige Rechtsmittel ergriffen wird, entscheidet bei einer Einsprache in zweiter Instanz der Stadtrat», teilt die Kommunikationsstelle der Stadt auf Anfrage mit. «Dieser Entscheid des Stadtrats wiederum kann dann mittels Einsprache beim Kanton ebenfalls noch einmal angefochten werden.»

Stände sind relativ lukrativ

Ein Blick in das Gebührenreglement für die Nutzung des öffentlichen Grundes zeigt: Für Imbiss-Anbieter dürfte sich ein Stand am Graben lohnen. «Längerfristige Imbissstände (stationär und zirkulierend)» bezahlen 25 Franken pro Quadratmeter und Monat. Im Gegensatz dazu zahlen Imbissstände im Zusammenhang mit Veranstaltungen 50 Franken pro 10 Quadratmeter und Tag.

Da der Stadtrat die Gesetzesänderung nicht offensiv kommuniziert hat, blieb der ganz grosse Ansturm auf die Bewilligungen bisher aus. Laut Daniel Ringier, Chef der Stadtpolizei Aarau, konnten für das Jahr 2018 bisher drei Bewilligungen ausgesprochen werden: Neben der «Wakara GmbH» haben das «Rolling Bistro» (verschiedene Gerichte, ansässig in Aarau Rohr) und eine Firma namens «Mekonen», über die im Internet nichts zu erfahren ist, eine solche Bewilligung erhalten. Drei weitere Gesuche seien eingegangen und befänden sich in der Überarbeitungs- oder Prüfungsphase, so Daniel Ringier.