Schneesportlager haben wieder Zulauf. Das macht sich auch in der Kreisschule Buchs-Rohr bemerkbar. «Seit einigen Jahren nehmen die Teilnehmerzahlen bei uns wieder zu», sagt Primarlehrerin und Lagerleiterin Martina Stoop.

Zählte das Skilager der vierten und fünften Klasse vor wenigen Jahren noch 26 Teilnehmer, sind es dieses Jahr nach einem steten Anstieg 32. «Damit stossen wir langsam an die Grenzen des Machbaren in unserem angestammten Lagerhaus», sagt Stoop. Das Haus «Schabell» liegt auf 1500 Meter über Meer im Skigebiet von Elm, gleich daneben gastiert in einem weiteren Lagerhaus die Bezirksschule Aarau.