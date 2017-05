Gegen den Gestaltungsplan Bahnhof Süd, Teilperimeter Ost, sind keine Beschwerden eingegangen. Das bestätigt die Rechtsabteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Die Beschwerdefrist ist am 7. Mai abgelaufen. Der Regierungsrat hat den Gestaltungsplan, der zu den Planungsgrundlagen für den neuen WSB-Bahnhof an der hinteren Bahnhofstrasse zählt, am 19. Dezember 2016 beschlossen. Mit einer Abweichung gegenüber dem Entwurf, der vor einem Jahr im Mitwirkungsverfahren öffentlich aufgelegen hatte. «Es sind möglichst 300, mindestens 260 Abstellplätze zu erstellen», heisst es nun im Gestaltungsplan. Ursprünglich war nur von mindestens 200 Veloabstellplätzen im öffentlichen Bereich die Rede gewesen.

Dagegen hatte sich die Velolobby gewehrt. In der Mitwirkung verlangten Pro Velo und die SP, es seien mindestens 300 Zweiradabstellplätze zu erstellen, mit der Option, die Zahl bei Bedarf auf 600 erhöhen zu können.

Bei der Behandlung der Teiländerung der Nutzungsplanung Bahnhof Süd am 23. Januar im Einwohnerrat wurde der Gestaltungsplan mitthematisiert. Anders als Änderungen des Nutzungsplans liegen Gestaltungspläne jedoch in der Kompetenz des Stadtrats. Da das eigentliche Streitobjekt ausserhalb der parlamentarischen Reichweite lag, versuchten SP und Grüne dem Stadtrat unter Ankündigung eines Rückweisungsantrags ein verbindliches Versprechen zu den Veloabstellplätzen abzuringen. Eine Rückweisung der Teiländerung der Nutzungsplanung Bahnhof Süd, verbunden mit der Forderung nach einer Verbesserung des Gestaltungsplans, hatte im Vorfeld der Einwohnerratssitzung der Verein Aarau Mobil empfohlen.

Der Stadtrat hatte den Gestaltungsplan indessen einen Monat vorher bereits genehmigt – mit einer Erhöhung der Mindestzahl der Abstellplätze von 200 auf 260 und dem Wunschziel von 300 Plätzen. Im Rat erklärte Stadtrat Lukas Pfisterer denn auch: «Sie rennen offene Türen ein.»