Die Gartenstadt im Aarauer Süden ist wegen der grosszügigen Grünflächen und der ruhigen Lage als Wohnort sehr gefragt. Jetzt wächst der idyllische Stadtteil weiter: Die Erne AG Holzbau will im Quartier Goldern die Wohnüberbauung Bühlrain realisieren.

Seit letzter Woche liegt das Baugesuch auf. Das Projekt entsteht an der Goldernstrasse, gegenüber den Goldern-Hochhäuser und angrenzend an den Gönhard-Wald. Geplant sind zwei Neubauten à je fünf Wohnungen. Im östlichen Haus A befinden sich in Erdgeschoss und 1. Obergeschoss je eine 3,5-Zimmer-Wohnung und je eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Ein Appartement mit 4,5 Zimmern ist auch im Attikageschoss vorgesehen.

In Haus B sollen im Erdgeschoss eine 2,5-Zimmer- und eine 4,5-Zimmer-Wohnung entstehen. Im 1. Obergeschoss gibt es eine 3,5-Zimmer-Wohnung und eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Die Attikawohnung hat ebenfalls 4,5 Zimmer. Alle Objekte sind Eigentums-, keine Mietwohnungen. Die Neubauten werden mit Holzfassade eingekleidet, es gibt eine Garage mit 14 Abstellplätzen sowie Besucherparkplätze für Autos und Velos.