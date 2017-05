Haben Sie schon einmal unter Wasser mit einem Minigolfschläger bewaffnet einen Kraken beobachtet oder den kleinen Ball an einer rauchenden Rakete vorbei durchs Weltall geschlagen? Vermutlich nicht, doch bald schon ist genau das im Bowling Center Aarau möglich. Für die neue 4D-Indoor-Minigolfanlage liegt momentan ein Baugesuch auf. Anfang September soll eröffnet werden. Dann sollen die Besucher den Familiensport Minigolf völlig neu erleben.

In vier Räumen mit vier verschiedenen Welten können die Minigolfer versuchen, den Ball auf einem traditionellen 18-Loch-Parcours einzulochen. Aus dem mit Star-Wars-Musik beschallten Weltall geht es zunächst in eine Unterwasserwelt. Dann über den Strand und eine Hängebrücke in den Dschungel. Das Aufsetzen einer 3D-Brille verkompliziert die Sache, verspricht aber ein neues Spielgefühl. Die Malereien an der Wand drängen in den Raum und ergeben wie im 3D-Kino ein dreidimensionales Bild. Dann sieht es so aus, als sässe da ein echter Krake in der Ecke, der gerade ein Schiff versenkt. Dem Geschäftsführer des Bowling Center Aarau Marcel Fischer (43) ist 3D allerdings nicht genug. Deswegen kommt die vierte Dimension dazu. Rauch kommt aus der Rakete, Lichtreflexionen simulieren die Unterwasserwelt, Vogelgezwitscher und Regentropfen machen den Dschungel authentisch.

Unter solchen Bedingungen Minigolf zu spielen, ist nicht einfach. «Der Ball scheint durch die Brille ständig zu schweben. Um zu treffen, muss man quasi unter dem Ball durch schlagen», sagt Fischer. «Wem das zu kompliziert ist, kann auch auf die Brille verzichten. Man sollte vorher nur gut abmachen, ob das dann nicht als Schummeln zählt», sagt Fischer und lacht. Auch ohne Brille sei das Drumherum einzigartig.

«Minigolf kennt jeder. Wir wollen deswegen mit unserer neuen Anlage einen Mehrwert bieten», sagt Fischer. «In Europa gibt es nur im deutschen Neuwied eine solche Minigolfanlage. Da sind wir Vorreiter», sagt der Initiator des Projekts stolz.

Laser Tag im Untergeschoss

Vor 13 Jahren hat Fischer gemeinsam mit seinem Vater Willi das Bowling Center Aarau gegründet. Ausser auf der Bowlingbahn kann auch am Billardtisch, an der Dartscheibe und an Automaten gespielt werden. In den letzten beiden Jahren hat Fischer das Bowling Center Schritt für Schritt zu einem Freizeitcenter ausgebaut und weitere Räumlichkeiten im Gebäude an der Rohrerstrasse 102 gemietet.

Es handelt sich dabei um Lagerräume, die in untere Etagen gezügelt wurden, und um das ehemalige Büro von Knecht Reisen, das zwei Jahre leer stand. Noch vor dem 4D-Minigolf wird Ende Mai eine Laser-Tag-Anlage in Betrieb genommen. In einer 600 Quadratmeter grossen mit Schwarzlicht ausgeleuchteten Halle mit zahlreichen Trennwänden und Hindernissen wird dann mit Laserpistolen gegeneinander gekämpft. Schon 2015 wurde der Indoor-Spielplatz Kids Ville eröffnet. Heute erstreckt sich das gesamte Center mit vier Festangestellten und sechs Aushilfen auf 3500 Quadratmetern.

Die Expansion scheint zu funktionieren. «Es ergeben sich Synergien. Während die Kinder auf dem Spielplatz sind, spielen die Väter Bowling oder Billard», sagt Fischer. Bald kommen mit Laser Tag und 4D-Minigolf weitere Attraktionen dazu. Der Name «Bowling Center» soll allerdings bestehen bleiben. «Wir sind unter diesem Namen bekannt geworden und haben deswegen lediglich das Wort ‹Freizeitcenter› in unser Logo integriert», sagt Fischer.